I dag får Rahkmat Akilov sin dom för terrordådet på Drottninggatan - åklagaren kräver livstid

Fem personer dog i terrorattacken i Stockholm den sjunde april ifjol, och flera personer skadades allvarligt. Åklagaren kräver att Akilov döms till livstids fängelse och i dag får han sin dom i Stockholms tingsrätt.

Rahkmat Akilov har erkänt att han körde lastbilen och att han gjort sig skyldig till terrorbrott, försök till terrorbrott och att han orsakade fara. Åklagaren kräver att Akilov döms till livstids fängelse och att han efter avtjänat straff utvisas från Sverige.



Rahkmat Akilov efter att han greps i Märsta på kvällen efter attentatet. Rakhmat Akilov den 7.4.2017 Bild: /All Over Press

I dag klockan 14 finsk tid läses domen upp för Akilov i Stockholms tingsrätt.

Den då 39-åriga Akilov kapade en lastbil och körde i hög hastighet längs gågatan Drottninggatan och slutligen körde han in i Åhléns varuhus. Fem personer dog, tio skadades allvarligt och 144 personer utsattes för fara.



Den lastbil som användes i den förmodade terrorattacken förs bort. Bild: EPA/MAJA SUSLIN

Akilov hade också med sig en hemmagjord splitterbomb som aldrig detonerade. Efteråt flydde han från platsen, men påträffades några timmar senare i förorten Märsta.

Akilov hade kontakt med och uppmuntrades av IS

Rahkmat Akilov förberedde terrorattentatet genom att fotografera olika tänkbara mål i Stockholm, bland annat gayklubbar.

Han hade kontakt med flera personer inom islamiska staten IS, men IS har ändå inte tagit på sig skulden för dådet. Åklagaren anser att Akilov uppmuntrades av IS, men att han ändå utförde och planerade dådet ensam.



Utanför Åhléns dagen efter attentatet i Stockholm. Bild: EPA/JONAS EKSTROMER

Rahkmat Akilov har under rättegången förklarat att han ville straffa Sverige, för att landet deltar i den globala aktionen mot IS och kalifatet.

Åklagaren menar att Akilov försökte injaga skräck i det svenska folket och utöva påtryckning på landets politiska ledning.