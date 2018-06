Tottenhambacken Rose ber familjen stanna hemma på grund av rasism i Ryssland: ”Pappa var väldigt upprörd, jag kunde höra det”

Att det är Ryssland som arrangerar fotbolls-VM har inte tagits emot med öppna armar av alla. Rasismen i landet har bidragit till extraförberedelser bland annat i det engelska landslaget.

Enligt Sky Sports säger förbundskaptenen Gareth Southgate att de engelska spelarna inte kommer att lämna fotbollsplanen om de utsätts för rasism.

– Det är helt och hållet oacceptabelt, säger Southgate om att lämna planen i protest och fortsätter:

– Människor i en idealistisk värld kommer att säga att ”ni borde göra det” men då skulle vi säkert bli utkastade ur turneringen.