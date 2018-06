Unga finländare använder snart lika mycket cannabis som genomsnittseuropén

Cannabisbruket ökar i ett antal länder i Europa och i Finland närmar sig nivån bland unga vuxna EU-snittet. I jämförelse med övriga Norden är det bara unga i Danmark som använder mer cannabis än unga finländare.

Det är EU-organet för narkotika och drogmissbruk EMCDDA som författat sin årliga europeiska narkotikarapport. Uppgifterna har samlats in från alla medlemsländer under de senaste två åren.

I Finland var andelen unga eller unga vuxna i åldern 15-34 år som de senaste tolv månaderna använt cannabis 13,5 procent. EU-snittet är 14,1 procent.

Samtidigt är Danmark ett av få länder där cannabisanvändningen har gått neråt, från 17,6 procent 2013 till 15,4 procent år 2017.

Sverige ligger på en lägre nivå, 7,3 procent, men trenden visar att användningen ökar precis som i Finland. I Norge har 8,6 procent av unga testat cannabis.

Cannabis är européernas favoritdrog

Den mest utbredda användningen av cannabis bland unga finns, förutom i Danmark, i Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Tjeckien och Kroatien.

Generellt är cannabis den drog som används absolut mest i Europa. Sett till hela Europa har var fjärde i ålderskategorin 15-64 någon gång testat på drogen.

En procent av alla vuxna europeiska invånare använder cannabis dagligen.

I Finland beslagtogs 19 000 cannabisplantor under ett år, i hela Europa beslagtogs över 3 miljoner plantor.

Kokain verkar bli vanligare

Av Europas 15–65-åringar har 5,1 procent testat kokain och det finns tecken på att användningen ökar.

Tidigare har det mesta av kokainet kommit in i Europa via Iberiska halvön. Men nu verkar betydelsen av den här vägen ha minskat medan alltmer kokain smugglas in i Europa genom stora containerhamnar. År 2016 gick Belgien om Spanien som landet med störst mängd beslagtaget kokain.

Kokainanvändningen är vanligast i västra och södra Europa medan amfetaminer är vanligare i öst.

I det här avseendet är Finland mera likt Östeuropa – här har bara 1,9 procent av 15–65-åringarna använt kokain medan andelen som använt amfetaminer är 3,4 procent.

Enligt rapporten kan den ökade produktionen av kokain i Latinamerika komma att bli kännbar också på den europeiska marknaden.

Vad gäller andra droger så har i genomsnitt 3,6 procent av 15–65-åringarna i Europa använt amfetaminer och 4,1 procent MDMA.