Filmrecension: Book Club - vad händer när Sex and the City-inspirerade pantertanter läser Fifty Shades of Grey?

Det finns exakt sex orsaker att gå och se veckans sockrigaste Hollywoodbomb: Jane Fonda, Diane Keaton, Mary Steenburgen, Candice Bergen, Andy Garcia och Don Johnson. I övrigt? Nja.

Jag vill gärna inleda med att meddela att mina förväntningar inför komedin Book Club tidigt kröp ihop till en trött boll som lade sig till vila någonstans i nivå med anklarna.

Fyra äldre överklassdamer som bestämmer sig för att läsa Fifty Shades of Grey - hur roligt kan det bli?

Situationskomik på snubbelnivå och romantik som bygger på att drömprinsen tar en med på en flygtur över de egna ägorna?

Detta i kombination med element som påminner om filmen The First Wives Club (1996) bäddar väl inte för annat än en djup suck med efterföljande svada om hur uselt man handskas med känslor i Hollywood?

Eller?

Det första som slår mig är hur lämpligt det är att Book Club har premiär samma vecka som tv-serien Sex and the City fyller tjugo år. Utan Carrie & co hade nämligen regissören Bill Holderman knappast långfilmsdebuterat med en film som denna.

En film som i likhet med tv-serien handlar om vänskapen mellan fyra kvinnor, en vänskap där pratet om sex är lika öppet som hungern efter romantik är stark. Den enda större skillnaden är att persongalleriet flyttat ett par pinnhål högre upp på åldersstegen.

I samma veva blåser rollkaraktärernas fascination för romantrilogin Fifty Shades nytt liv i diskussionen om "tantsnusk". Och oberoende av ålder finns det säkert många som känner igen sig i det stänk av "guilty pleasure" som präglar de fyra filmkvinnornas läsning.

En läsning som tvingar fram reflektioner kring det egna kärlekslivet.

Sexlekarna mellan Christian Grey och Anastasia Steel får Carol (Mary Steenburgen) att inse att sexlivet med maken Bruce (Craig T. Nelson) torkat in helt sedan han gick i pension.

Änkan Diane (Diane Keaton) oroar sig för att döttrarna skall motsätta sig att hon hittat en källa till potentiell passion i piloten Mitchell (Andy Garcia).

Frånskilda Sharon (Candice Bergen) känner sig manad att börja nätdejta efter att i aderton år ha tryckt på sexlivets pausknapp.

Och så har vi Vivien (Jane Fonda) - affärskvinnan som alltid skött sitt sexliv med samma iskalla precision som hon värnat om sitt hotellimperium. Vad händer när en man (Don Johnsons) från det förflutna dyker upp?

Det som händer är att filmen plötsligt börjar ta in ett stråk av äkta känslor. Den smärtsamma insikten över att livet är inne på slutrakan blandas med lusten att leva till fullo medan tid ännu är.

Vilket var priset för valen man gjorde som ung? När började känslolivet trampa vatten? Hur länge är en mor skyldig att sätta barnens intressen före sina egna? Tills hon själv är åttio?

Eller småttingarna fyllt fyrtio?

Hur man än vänder på det så är själva intrigbygget så tunt att det kunde ha blåst omkull vid första anblicken - att det inte gör det är helt och hållet skådespelarnas förtjänst.

Varje gång Jane Fonda eller Diane Keaton intar scenen suger det till i maggropen av blotta tanken på i hur hög grad de personifierar den amerikanska filmdrömmen.

Både Keaton och Fonda har under decennier satt sin prägel på olika kapitel i filmhistorien. Fonda med en lång räcka tuffa kvinnor i politiskt medvetna historier, Keaton bland annat för sina insatser i Woody Allens intellektuella värld.

Ingendera har primärt varit den söta stjärnan som alltid tvingas spela andra fiolen och kanske är det just det som ger dem en speciell sorts pondus - en pondus som gör att deras rollkaraktärer burit längre än de flamsiga helheter de ibland ingått i.

Ett extra omnämnande förtjänar Don Johnson som trettiofyra år efter Miame Vice uppvisar en stor dos av de gråa tinningarnas charm. Ett levande bevis på att allt inte nödvändigtvis var bättre förr.

Och för att avsluta med kopplingen till Sex and the City måste vi naturligtvis slutligen landa hos Candice Bergen. Hon som i tv-serien spelade Carries chef Enid, en stram karriärkvinna som motvilligt gick på date med en överdrivet pratglad man spelad av Wallace Shawn.

När Bergen nu i rollen som Sharon går på date med en överdrivet pratglad man spelad av Wallace Shawn är det omöjigt att inte se det som en blinkning till serien som satt sin prägel på tv och filmvärlden.

Med sin attityd till vännineskap och sex - dessa två faktorer som vägrar vidkännas en övre åldersgräns.