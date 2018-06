NHL-kolumnen: Här är slutspelsbetygen för finländarna – Määttä, Haula och Saros får stipendium

Blomstertiden anlände för en vecka sen till skoleleverna, men NHL-säsongen drog under veckan ännu sina sista andetag. För alla utom en finländsk spelare i slutspelet har skridskorna varit undanpackade redan ett gott tag. Dags för playoffbetyg.

Inte värst många positiva rubriker kring finländarnas insatser i årets slutspel. Haulas sudden death-mål för cirka två månader sen, Patrik Laines kalasbalja i sin karriärs första NHL-slutspelsmatch och Tuukka Rasks insatser i första omgången mot Toronto rev ner applåder.

Annars har det närmast handlat om liten eller större negativ rubricering.

Här kommer NHL-kolumnens vårbetyg för slutspelets blåvita klass – utgående från rollen och förväntningarna. Och visst finns här också positiva utropstecken.

Skalan: Underkänt, tillfredställande, bra, berömligt, utmärkt.

Valtteri Filppula, center

Philadelphia Flyers, 6 matcher 1+2 -3, 16,08 min./match, tekningsprocent: 53,8

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Valtteri Filppula fick inte fira allt för mycket i Philadelphia. Valtteri Filppula firar mål med sina kedjekamrater. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Stanley Cup-mästaren med Detroit 2008 har spelat redan 158 playoffmatcher med tre olika lag. Filppula är ishockeyns schweiziska fällkniv och flyttades igen en gång från kedja till kedja för att lappa brister.

I serien mot Pittsburgh spelade han främst i andra och första kedjan. Filppulas otacksamma uppgift blev att matchas mot Sidney Crosby, som verkligen var i högform den här våren.

Crosby gjorde ett par riktigt viktiga mål rakt under Filppulas näsa, i lägen där det var ”Valles” specifika uppgift att stoppa Crosby.

Skillnaden mellan en center av god NHL-klass och världens bästa i sin roll blev uppenbar. Inget man kan beskylla Valtteri Filppula för. Crosby är helt enkelt bättre.

Vitsord: Tillfredställande för Filppula som redan hunnit med över 1000 matcher sammanlagt i NHL:s grundserie och slutspel.



Jori Lehterä, center

Philadelphia Flyers, 6 matcher 0+2 0, 10,46 min./match, tekningsprocent: 21,7

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Jori Lehterä. Ishockeyspelaren Jori Lehterä försöker nå till en puck i en match i NHL. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Lehterä spelade i flyers tredje och fjärde kedja. Insatsen såg egentligen ut som att han väl kunde ha fått mera ansvar. Han spelade tuff fysisk slutspelshockey och var riktigt bra som ”grävmaskin” i närkamperna runt målet och vid sargerna.

Lehterä har blivit bra på att använda sin stora och vältränade kroppshydda. Tycker faktiskt att han just i det är bäst på klassen för tillfället.

Rollen i NHL är ändå ganska marginell på grund av att Lehteräs skridskoåkning och NHL:s utveckling på den fronten inte är i balans. Och Jori blir inte mer explosiv med åren.

Vitsord: Bra. Jori Lehterä gjorde det jobbet som coachen Dave Hakstol beställde av honom.

Markus Nutivaara, back

Columbus Blue Jackets, 6 matcher 0+0 +2, 17,42 min./match





Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Markus Nutivaaras Columbus såg till en början ut att köra över Stanley Cup-mästarna Washington. Markus Nutivaara i Columbus Blue Jackets Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Alla som kollade på hockey-VM såg varför 24-åriga Markus Nutivaara spelar i NHL. Han är en puckskicklig, åkstark och smart back som får pucken fram till mål.

Under sin andra säsong i NHL etablerade sig Uleåborgskillen som en back med fin framtid. Nutivaara har precis sådana kvaliteter som backar i dag skall ha och kommer utan oförutsedda motgångar att stiga i Columbus hierarki.

Den här säsongen spelade han i tredje paret – också i slutspelet. Rollen var att spela enkelt och säkert och det klarade Nutivaara av. Han hörde inte till den gruppen som får minus i protokollet för förlusten mot Washington.

Närmare 18 minuter i medeltal i slutspelet visar att tuffa coachen John Tortorella godkände Nutivaaras insatser. Annars hade bänken kallat utan nåd.

Vitsord: Tillfredsställande+. För ett ”Bra” skulle det ha behövts modigt initiativ av den offensivt skickliga Nutivaara med ett mål eller par assist som resultat.

Kasperi Kapanen, ytterforward

Toronto Maple Leafs, 7 matcher 1+0 -3, 11,16 min./match





Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Kasperi Kapanen stod för ett fantastiskt solomål. Kasperi Kapanen, Toronto 2018. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Killen som för evigt bär glorian av att i januari 2016 ha gjort ett av vår hockeyhistorias mest bejublade mål bjöd på en verklig godbit också i NHL-slutspelet 2018.

Målet kom i andra perioden av match nummer sju mot Boston, förde upp Leafs till ledning och öppnade dörren till att ta sig förbi Boston.

I spel med fyra mot fem tacklade Kasperi bort Brad Marchand från pucken och rushade iväg ensam mot Tuukka Rask. Avslutet var iskallt. Det kompenserade för två liknande genombrott under serien i vilka Rask (stolpen i det ena) drog det längre strået.

Det att Kapanen upprepade gånger spelade sig till sådana lägen var ändå anmärkingsvärt och gav löften om en framtidens avgörare.

Vitsord: Tillfredsställande +. Ett mål till på de ypperliga lägena och vitsordet hade stigit till ”Bra”. Bakåt jobbade den forne försvarsfuskaren föredömligt.

Leo Komarov, center

Toronto Maple Leafs, 2 matcher 0+0 -1, 11,17 min./match





Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Leo Komarov och Brad Marchand i närkamp. Leo Komarov och Brad Marchand. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Hjärnskakning i andra matchen.

Inget vitsord

Sami Vatanen, back

New Jersey Devils, 4 matcher 1+0 -1, 19,14 min./ match





Tyvärr så tycks inte Sami Vatanens karriär bli sådan som så många väntade. Flyttet till New Jersey placerade Vatanen i Devils första backpar – och där var han den offensiva halvan.

Speciellt i slutspelet borde Vatanen ha levererat. Det blev inget av det – och till slut tacklade Nikita Kutjerov honom bort från serien i match fyra.

Vatanen är uppseendeväckande bra på att åka skridsko, har ett bra skott och kan ge assist. Varför blir han inte en toppback?

Om inte nästa säsong ser helt annorlunda ut blir det svårt för Vatanen att hålla sin status som en back i första paret.

Vitsord: Svagt. Funderade faktiskt på att ge underkänt.

Mikko Rantanen, ytterforward

Colorado Avalanche, 6 matcher 0+4 -1, 19,37 min./match

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Mikko Rantanens Colorado kunde inte rå på Nashville. Mikko Rantanen. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Säsongens succéfinländare fick det litet svårare i slutspelet mot stenhårda Nashville. Speciellt i jämförelse med sina kompisar i Colorados första lina – det vill säga kedjan som var allt i allo för Avalanche.

Gabriel Landeskog stod för 4+3, Nathan MacKinnon för 3+3 och Rantanen för 0+4. Jo, han spelade uppoffrande, modigt och bäddade med sitt spel utan puck för många av målen. Men den gode Mikko borde ändå ha satt ett par strutar. Lägen fanns.

Nästa gång Rantanen får samma chans, kommer han att vara redo. Precis som för Patrik Laine, så var det här premiär i NHL:s slutspel för Colorados näst bästa poängplockare i grundserien.

Vitsord: Bra+. Klarade sin roll i Colorados första kedja som playoff-gröngöling med heder trots det runda och ihåliga målsaldot.

Mikko Koivu, center

Minnesota Wild, 5 matcher 0+4, -2, 18,09 min./match, tekningsprocent: 46,32





Bild: All Over Press

Mikko Koivu. Mikko Koivu. Bild: All Over Press

Minnesotas kapten var lagets etta i poängligan. Han kämpade för allt vad han värd och satt sig själv i spel fysiskt mot ett mycket starkt Winnipeg Jets.

Det gjorde ont många gånger – speciellt den gången då Jets fysiska monster, Dustyn Byfuglien, dämde den 190 cm långa och 98 kg tunga Koivu i sargen bakom Winnipegs målbur som en vante.

Det ögonblicket var talande för matchserien mellan Wild och Jets: Minnesotas spelpjäser vägde hel enkelt för lätt i jämförelse.

Koivus kedja spelade oftast mot Winnipegs andra kedja med Ehlers, Statsny och Patrik Laine – och kom till korta.

Statsny tog hem tekningsduellen och Patrik Laine klädde genast i första matchen av Mikko Koivu enligt alla konstens regler, med ett läckert mål som resultat.

Vitsord: Tillfredställande. Varken mer eller mindre.

Mikael Granlund, ytterforward

Minnesota Wild, 5 matcher 1+2, -1, 18,24 min./match

Precis som ifjol hade Granlund en ypperlig grundserie bakom sig och förväntningarna var att han skulle lyckas leverera viktiga poäng i slutspelet.

Och precis som ifjol mot St.Louis, så höll Winnipeg-försvaret ”Mikke” borta från målskyttezonen. Undantaget var Wilds enda segermatch i serien. Då vände Granlund ut och in på Byfuglien och skött sitt enda mål i slutspelet.

Det var läckert, men blev för ensamt.

Många ställer frågan: Är Mikael Granlund en spelare som kan agera offensiv ledare i NHL:s benhårda slutspelsvärld? Någonting måste förändras för ett jakande svar på den frågan.

Vitsord: Svagt+. Förväntningarna bestämmer vitsordet. Det skall ändå sägas att ingen i hela laget överskrider ”Tillfredsställande”.



Olli Määttä, back

Pittsburgh Penguins, 12 matcher 0+2 +8, 19,49 min./match

Bild: All Over Press

Olli Määttä en av de bästa finländarna i slutspelet. Olli Määttäs speltid har ökat när NHL-slutspelet nått nästa skede. Bild: All Over Press

Här en kille som lyckades! Den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren spelade betydligt starkare än under mästarssäsongerna.

Määttä höll för det mesta till i Penguins andra par och var den säkrande länken där. Den rollen skötte helt utmärkt.

Bara Jake Guentzel med sina 21 poäng hade bättre i plus/minus än Olli Määttä, som alltså stod för två assist sammanlagt på tolv matcher.

Määtta vann så gott som varje närkamp. Inte genom speciellt hårt tacklingsspel, utan genom att i bästa Teppo Numminen-stil spela smart. Den första passningen var också rena rama måttbeställningsvaran.

Tyvärr missade han en helt ypperlig chans att bli hjlte i match sex mot Washington, då han inte fick pucken i nätet från bästa läge. Ett läge som han befann sig i på grund av att han läste spelet perfekt.

Vitsord: Berömligt+. Pondus-stipendiet för en beundransvärt självsäker beslutsamhet i säsongens tuffaste matcher.

Tuukka Rask, målvakt

Boston Bruins, 12 matcher, 5 vinster, räddningsprocent 90,3, målsnitt/match 2,88

Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Tuukka Rask byttes ut mot Toronto. Tuukka Rask lämnar isen. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Bruins förstakeeper hade sina stunder då han var magiskt bra och så hade han några dystrare ögonblick.

Matchen mot Toronto, då Rask för enda gången byttes ut var bottenappet: 4 mål på 13 skott. Boston och Rask vann ändå matchserien.

Många ansåg också att Tuukka vek sig mot Tampa Bay. Det skriver jag inte under. Vasilevski vann målvaktsduellen, det är obestridligt. Men Rask gav nog Bruins chansen att vinna.

Att försvarspelet inte höll mot Tampas anfallsarmada, som sköt mest mål av alla i grundserien, berodde till en stor del på att Bostons utespelare misslyckades defensivt.

Tuukka Rask lämnades alltför ofta ensam på sju famnars djup.

Vitsord:Bra-. Tuukka Rask var inte orsaken till att Boston åkte ut i divisionsfinalen.

Joonas Donskoi, ytterforward

San José Sharks, 9 matcher, 2+2 -1, 14,54 min./match