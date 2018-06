Prinsessan Adrienne döps i dag - se direktsändningen på Yle Arenan

Återigen har det blivit dags för ett kungligt dop i Sverige. Denna gång är det prinsessan Madeleines och Christopher O'Neills tredje barn som döps.

Prinsessan Adrienne Josephine Alice föddes den 9 mars 2018. Storasyster Leonore har hunnit bli fyra år, medan storebror Nicolas fyller tre år nästa vecka.