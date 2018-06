VM-drömmen fick sig en ordentlig törn – Finland nollat på hemmaplan

Finland gick för segern men spelarna fick lämna planen tomhänta. Finland föll mot Österrike och nu blir det riktigt svårt att nå VM nästa sommar. Det är en besvikelse men vi kommer att fortsätta kämpa, säger Anna Auvinen efter matchen.

VM-kvalet har gått in i sitt slutskede för Finlands damlandslag. För att laget skulle ha chans att knipa andraplatsen i gruppen och gå till VM nästa sommar var seger över Österrike i kväll mer eller mindre ett måste.

Men det blev inga poäng för Finland framför hemmapubliken. Fjolårets EM-semifinalist vann med 2–0 och gjorde ett ryck i kampen om andraplatsen bakom överlägsna Spanien.

Under 2018 har Finland nu spelat tre raka kvalmatcher utan att göra mål.

– Österrike utnyttjade sina chanser och det gjorde inte vi. Vi kunde ha vunnit den här matchen. Det är en besvikelse men vi kommer att fortsätta kämpa, säger Anna Auvinen till Yle efter matchen.

Tidigt självmål av Finland

Finland fick sämsta tänkbara start på matchen. Redan i den sjätte minuten tog Österrike ledningen. Sarah Zadrasil slog ett inlägg från högerkanten tänkt för Nadine Prohaska men i stället var det Emma Koivisto som oturligt stötte in bollen i eget mål.

Efter chockstarten lyckades Finland repa sig och var under långa stunder det bättre laget. Drygt 20 minuter in i matchen fick Anna Auvinen ett jätteläge att kvittera då hon försökte klacka in bollen på samma sätt som Zlatan Ibrahimovic gjorde mot Italien i EM 2004.

– Jag försökte bara få någon kroppsdel på bollen. Synd att den inte gick in, säger Auvinen.

Anna Auvinen hade Finlands bästa chans i matchen. Anna Auvinen är nära att göra mål Bild: Lehtikuva

Emma Koivisto fick också chans att revanschera sig för självmålet då hon fick ett bra läge efter en dryg timme men hennes skott var för tamt och gästernas målvakt Manuela Zinsberger kunde enkelt lägga vantarna på bollen.

Österrike tre poäng före

I stället för en kvittering kom 2–0 för Österrike då 17 minuter återstod att spela. Backen Katharina Schiechtl var sist på bollen efter en frisparksvariant.

Österrike gick nu upp på tio poäng i gruppen medan trean Finland står kvar på sju. Kvalet fortsätter för Finlands del på tisdag då man möter gruppfyran Serbien på bortaplan.

– Vi går för seger i nästa match. Vi tar bara en match i taget och nu gäller det att börja fokusera på nästa, säger Auvinen.

Om Finland ska ha någon chans att nå VM måste man vinna de tre återstående matcherna i kvalet. Serbien, Spanien och Österrike måste besegras på bortaplan.

Resultat:

Finland – Österrike 0–2

6 min 0–1 Självmål

72 min 0–2 Katharina Schiechtl