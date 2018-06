Cannabis blir lagligt i Kanada och nu gnuggar företagarna sina händer - men den svarta marknaden konkurrerar med lägre priser

Det blir lagligt att använda cannabis i Kanada. Senaten har med rösterna 56-30 godkänt en lag som träder i kraft om några månader.

Kanadas liberala regering förbereder sig på att få lagen helt genomklubbad i sommar då underhuset ska godkänna lagen.

Det kanadensiska beslutet att legalisera cannabis i hela landet är banbrytande.

Uruguay godkände fritt bruk av marijuana för fem år sedan, och det har också nio delstater i USA gjort. Kanada är det första G7-landet som gör det.

Sedan 2001 har Kanada tillåtit cannabis i begränsad omfattning i medicinskt syfte.

Person som röker Bild: EPA-EFE/SASHENKA GUTIERREZ

får den som fyllt 18 år inhandla cannabis. Enskilda provinser kan höja åldersgränsen.

blir det tillåtet att ha upp till 30 gram cannabis för personligt bruk.

har varje kanadensare rätt att odla fyra plantor för eget bruk. Provinserna får ha egna regler.

är det Kanadas provinser och territorier som avgör hur distributionsnätet byggs upp - det vill säga hur och var marihuana får säljas.

Stor business för cannabisindustrin - men reklamen måste vara strikt

Cannabisindustrin tar nu ett kliv framåt eftersom det handlar om en gigantisk marknad. Globala investerare har redan pumpat in miljarder i kanadensiska marijuanaföretag.

Marknadsföringen av cannabis ska hållas inom strikta ramar, och inga utsvävningar tillåts på förpackningarna - bara en logotyp och en hälsovarning.

Cannabisbild på glasögon Bild: EPA-EFE/Marcelo Sayao

Regeringen anser att lagligt cannabisbruk under sträng övervakning och med hjälp av noggranna regler ska göra det lättare att hålla minderåriga borta från drogen.

Avsikten är också att förhindra organiserad brottslighet.

I dag är det enklare (för en minderårig) att köpa en marijuanacigarett än att köpa en öl. Den organiserade brottsligheten gör enorma summor på illegal försäljning av marijuana. ― Premiärminister Justin Trudeau i maj 2018

Premiärminister Justin Trudeau sade i maj till nyhetsbyrån AFP att andra länder nu noggrant följer med Kanadas initiativ, och att de inser att nuvarande system (förbud) inte fungerar; att det inte skyddar minderåriga från att enkelt få tag i cannabis

Mark Ware, professor i medicin och den kanadensiska ledningens rådgivare under legaliseringsprocessen, konstaterar för sin del att allt kommer att ta tid, men att Kanada nu skapar statligt kontrollerade distributionsnät som övervakar utbudet, och bygger upp säkerhetskontroller och rättssystem.

Den lagliga försäljningen kommer inte i början att motsvara efterfrågan

För tillfället planeras det inte så många försäljningsställen runt om i Kanada att det skulle motsvara efterfrågan.

Enligt planerna får staden Ontario 40 statsstyrda butiker, men i slutet av 2020 ska antalet ha stigit till 150. Quebec börjar med 20 butiker och planerar sin utvidgningstakt vid en senare tidpunkt.

En ojämn tillgång och höga priser betyder att staten inte kan håva in särskilt stora skatteintäkter via cannabis under de första åren efter legaliseringen.

Enligt Reuters förutspår de flesta investerare och analytiker ändå att de lagliga cannabisförsäljarna småningom kommer att kunna konkurrera med priser då vissa begränsningar luckras upp och distributionsnäten utvidgas.

Cannabis som kan rökas Bild: / All Over Press

Exempel från delstat i USA: Fler försäljningsställen leder till blomstrande verksamhet

Som jämförelse kan nämnas den amerikanska delstaten Colorado som 2012 legaliserade nöjesbruk av marijuana. Där har priserna sjunkit från över 12 dollar per gram till under 7 dollar.

Det här har skett i takt med att detaljhandeln har utvidgats.

I dag köper ungefär 70 procent av marijuanaanvändarna i Colorado sin drog på laglig väg, bedömer myndigheterna.

Prisskillnaden ger den svarta marknaden en konkurrensfördel

Införande av laglig cannabis innebär kostnader; tester, förpackningar och säkerhetsföreskrifter. Det ska också införas en cannabisskatt.

Och allt det här syns i priset.

Den nya fria cannabislagen leder till nya investeringar, nya jobb och skatteinkomster för staten, men om prisskillnaden ändå ger den illegala marknaden en stor konkurrensfördel kan fördelarna minska betydligt.

Den svarta marknaden med lägre priser kan alltså försvåra den lagliga försäljningen.



Cannabissmuggling i Indonesien i januari 2018. Polisen beslagtog 1,3 ton cannabis Cannabissmuggling i Indonesien i januari 2018. Polisen beslagtog 1,3 ton cannabis Bild: EPA-EFE/BAGUS INDAHONO

Svårt att bekämpa kriminalitet om man inte får bukt med den illegala droghandeln

Den nya lagen har också motiverats med att den ska minska på allmän brottslighet. Man vill förebygga den kriminalitet som förekommer i samband med droghandeln.

Så länge den illegala droghandeln fortsätter är det svårt att bekämpa brottsligheten.

Enligt polisens uppgifter 2014 var organiserad brottslighet kopplad till ungefär en tredjedel av marijuanaproduktionen och -handeln.

Storkonsumenter styr cannabismarknaden

Det är storkonsumenterna som styr cannabismarknaden. (Se grafik.)

Och storkonsumenterna konsumerar mycket: Myndigheterna i Kanada uppger att de som använder droger i stor skala förbrukar mer än alla andra tillsammans.

Och storkonsumenter tenderar att föredra den illegala marknaden eftersom priserna är lägre där.

Källor: Reuters, BBC, AFP

Cannabis Grekiskt ord ('hampa') - ett samlingsnamn för beredningar som utvinns ur indisk hampa. Tas från olika delar av plantan.

Den arabiska benämningen är hashish (’gräs’) och i USA talar man ofta om marijuana

En vanebildande drog, klassad som narkotikum. Vid rökning framkallar cannabinoiderna ett rus

Känt i tusentals år både som njutningsmedel och som berusningsmedel i samband med religiösa kulter

Innehåller över 400 kemiska substanser Källa: Nationalencyklopedin