Främsta utmanarna från Europa när experterna utsåg hetaste VM-favoriten: ”Lyfter ändå Brasilien över dem och alla andra”

Det stod mellan två länder när Yle Sportens expertkommentatorer och referenter skulle utse favoriten i fotbolls-VM. Tyskland fick se sig slaget för det var ett revanschsuget lag som de flesta var eniga om att kommer vinna: Neymars Brasilien är experternas solklara VM-favorit.

Sex expertkommentatorer och fyra referenter har talat: Det är Brasiliens tur i år. Sydamerikanerna ska få revansch för fiaskot i hemma-VM och 1–7 i semifinal mot Tyskland 2014.

Så här tänker experterna:

Jonatan Johansson, expertkommentator:

– Jag tror faktiskt att det är Brasiliens tur igen. De har så många stjärnspelare, i rätt ålder dessutom. Det kommer att vara fantastiskt att se deras anfallsfotboll med den trupp som de har. Viktigt förstås att Neymar är i skick igen. Men Brasilien är mina favoriter.

Jessica Lagerblom, expertkommentator:

– Brasilien. För det första tror jag på ett större lag. Brasilien har så skickliga spelare att det främst handlar om att de får sitt lagspel att fungera. De kan också ha hungern som jag inte är säker på att Spanien och Tyskland har. Det landslaget som orkar ställa om från en lång säsong vinner.

– Det är svårt att säga på förhand. Efter de första omgångarna ser man vem som har potential. Vem orkar mentalt ställa om efter en lång säsong?

Jens Mattfolk, expertkommentator:

– För mig är det Brasilien. Truppen har spelare av högsta klass till så gott som varje position och på bänken blir det fantastiska spelare som kan komma in och avgöra. Nu har de också på den evigt ”svaga punkten” två målvakter i världsklass.

– Brasilien har också offensiva spelare som är vana att jobba hårt i defensiven. Dessutom måste det finnas enormt med motivation och brinnande längtan efter revansch från hur förra VM på hemmaplan slutade med 1–7-förlusten mot Tyskland och förlust i bronsmatchen.

Christoffer Herberts, referent:

– Att tippa att Brasilien blir världsmästare är lite som att anmäla sig till tävlingen ”Världens tråkigaste man”. Men sorry, jag hittar ingen fiffigare kandidat. Suveräna i kvalet, strålande i landskamperna sedan dess och med gott om viktiga spelare som inte körts slut under klubblagssäsongen utan lugnt fått lunka in i VM-form. Dessutom med bättre målvakter än vad laget brukar ha.

Antti Koivukangas, referent:

– Fem lag har i mina ögon kapacitet att gå hela vägen, Argentina och Brasilien utmanas av en stark europeisk trio bestående av Spanien, Frankrike och Tyskland. Jag har obehagligt svårt att landa på ett bombsäkert svar här, men lutar mot Brasilien.

– Även utan en Neymar på 100 procent av sin kapacitet är det ett sprudlande offensivt manskap, numera dessutom utrustade med inte mindre än två lysande målvakter. Nu spelar man utan en hel hemmanation flåsande i nacken och går hela vägen.

Janne Isaksson, referent:

– Känns som om det finns till och med sällsynt många lag med genuin guldkvalitet. Tyskland i egenskap av regerande mästare och med en orubblig stabilitet, Spanien med sin speed, vinnarvana och världens bästa målvakt, Frankrike med en enorm kvalitet och fräschhet, men jag lyfter ändå Brasilien över dem och alla andra.

– Tite har lett landslaget ut ur dödgrävar-Dungas mörker och man känner igen gamla goda Brasilien igen. Uppoffrande, avslappnat och leende. Glädjen är tillbaka, det är nyckeln. Dessutom med talismanen och den obestridliga ledaren Neymar i slag igen stoppar ingen Brasilien.

Chriso Vuojärvi, referent:

– Senast i och med Neymars comeback och formbesked är Brasilien den hetaste mästarkandidaten. Under huvudtränaren Tites ledning har Brasilien gått från klarhet till klarhet. Laget spelar en kompakt defensiv och framåt är man sylvasst. Sexton segrar och bara en förlust på de senaste tjugo matcherna vittnar om att Brasilien är redo.

Tyskland hör alltid till favoriterna

Tyskland är Brasiliens främsta utmanare om man får tro experterna – tre av tio tror att Nationalelf lyckas försvara sitt VM-guld i turneringen som kör i gång i Ryssland på torsdag.

Sebastian Strandvall, expertkommentator:

– Jag är väl rätt tråkig. Jag tippade Tyskland förra gången och jag tippar Tyskland igen. En oerhört stark trupp. Då man har råd att lämna Leroy Sané utanför truppen och har världsstjärnor på egentligen alla positioner tror jag att Tyskland kommer att vara nummer ett i slutet av turneringen.

Jani Lyyski, expertkommentator:

– Tyskland vinner VM-guld. VM är uppbyggt som så att det gynnar de större nationerna. Jag tror definitivt inte att vi får se en stor skrällmästare.

Marianne Miettinen, expertkommentator:

– Tyskland. De är vana att vinna – vet hur man ska göra det. Bred trupp. Maskinen bara funkar och har blivit mångsidigare de senaste åren.