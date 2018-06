Trump överraskade igen G7-kollegerna: ”Kunde vi inte avskaffa alla tariffer!”

En dialog kommer igång mellan EU och USA om ståltullarna. Det är en av de få positiva nyheterna från G7-mötet i Kanada. President Trump kom också med ett nytt utspel: Kunde vi inte avskaffa alla tariffer?

De rikaste industriländerna i världen inledde på fredag kväll det årliga G7-mötet. Värd i år är Kanada. Mötet är genuint och ärligt oenigt i många frågor kring världshandeln.

Redan innan mötet kom igång kännetecknades det av de stora utspelen från president Trump. Kravet på att Ryssland borde få vara med i samarbetet tillbakavisades av de flesta andra mötesdeltagare.

Följande förslag kom när den första mötesdagen skulle avslutas, uppger tjänstemän som var med på mötet till nyhetssajten Politico.

- Kunde vi inte bara avskaffa alla tariffer och handelshinder? Vi borde åtminstone försöka, ska presidenten ha sagt. Frågan uppfattades som retorisk.

Kanadas premiärminister Justin Trudeau kom med en motfråga: Vad ska vi då göra med stöd och subsidier?

G7-mötet tycks till stora delar ha handlat om att mötesdeltagarna har försökt övertyga president Trump om att världshandeln är komplex och invecklad. Den upplevda obalansen till USA:s nackdel är bara en liten del i pusslet.