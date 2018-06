Världens snyggaste apokalypser

Omnia mutantur (2018) är det nyaste verket på utställningen och har allt det som utmärker IC-98's oeuvre: katastrofstämningar och civilisationskritik i en snygg förpackning.

Katastroferna vi drabbas av är antingen geologiska (vulkanutbrott, jordbävningar) eller kosmiska (meteoritnedslag) och vi kan bara reagera på dem.