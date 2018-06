Erik Haulas långa väg till Stanley Cup-final var allt annat än rak och lätt: "Jag var tvungen att växa upp fort och lära mig av mina misstag"

Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Erik Haula gjorde inte som de flesta andra som har för avsikt att nå ishockeyligan NHL från Finland. Den långa vägen via de nordamerikanska juniorligorna visade sig lönsam – och i år fick Haula spela Stanley Cup-finaler i en offensiv roll.

Haulas familj har alltid varit lite internationell av sig. Barnen har gått både dagis och grundskola på svenska – språkkunskaper och utbildning har alltid spelat en synlig roll i vardagen.

Haulas pappa Tomi hade lärt känna den amerikanska universitetskulturen när han spelade amerikansk fotboll och kunde rekommendera Nordamerika när äldsta sonen Erik ville få fart på sin ishockeykarriär.

– Det var pappas förslag som vi funderade på i några år. Till slut var det jag som valde att åka till USA för att landet kändes bekant på många sätt, vi hade semestrat där till exempel. Mamma var den enda som ville att jag inte skulle åka, säger Haula, som åkte till Nordamerika som 17-åring, till Yle Urheilu.

– Familjen fattade beslutet att vi gör lite annorlunda än de andra och ser hur det går. Erik var redan då på bra europeisk nivå så vi tänkte att han skulle få mer snabbhet i Nordamerika, säger pappa Tomi.

Gick i samma skola som Crosby, Toews, MacKinnon och Parise

Det välkända ishockeyprogrammet på Shattuck-St. Mary’s i Minnesota var stället Haula började på. Inga mindre än Sidney Crosby, Jonathan Toews, Nathan MacKinnon och Zach Parise har gått samma program.

Under den första säsongen var Haula tredje bäst i den interna poängligan.

– Jag hade mest problem i början och slutet när det bara var skolgång på agendan. När vi spelade ishockey hade jag inga problem. Jag var inte van vid en liten by där det inte fanns samma grejer som hemma, säger Haula om Fairbault, en timme från Minneapolis.

Också Tomi Haula kommer ihåg pojkens bekymmer.

– Ishockeyn började inte som han hade hoppats på. Och när det inte gick bra med ishockeyn kom hemlängtan, maten smakade inte bra, skolan var dum och rumskamraterna dåliga. När det började gå bättre i ishockeyn försvann problemen. Så är det för de här killarna: Om ishockeyn flyter är allt bra, säger Tomi Haula.

Skola för livet

Ishockeyn gick för det mesta riktigt bra för Haula. Efter en framgångsrik första säsong bytte forwarden till USHL-ligan och Omaha. Där blev han vald till All Stars-laget för rookies, nästbästa All Stars-laget i ligan och till All Stars-matchen.

Efter Omaha bar det av till universitetet i Minnesota, där Haula spelade tre säsonger innan han gick över till NHL.

Minnesota Wild reserverade spelaren i sjunde omgången sommaren 2009.

När Haula tänker på vägen till NHL talar han hellre om livet utanför isen.

– Jag har vuxit mycket som människa. Jag var tvungen att växa upp fort och lära mig av mina misstag. Allt från att använda pengar till att sköta vardagen är grejer som jag lärde mig själv, för ingen var där och kollade på vad jag gjorde, säger Haula och ler.

Han säger att han lärt sig enormt mycket på isen för att han sett så många lag och tränare.

– Att åka i väg så ung öppnade ögonen på mig. Att jag spelat på olika ställen för olika tränare ger mig flera perspektiv. Men om man kommer hit och inte är något hett juniorlöfte måste man försöka sticka ut på något sätt. Det var en stor utmaning för mig. Jag har lärt mig att utnyttja mina chanser.

– Men helt säkert har de här valen jämnat vägen för mig mot NHL, tillägger Haula.

Tomi Haula, som också hjälpt till exempel Eeli Tolvanen, har alltid betonat vikten av en utbildning när han hämtat spelare till nordamerikanska junior- och universitetsserier.

– Skolan är viktig. Om du är en toppspelare i Finlands juniorlandslag blir skolan oftast bortglömd när hela livet är ishockey. Och det är inte för att man inte hinner gå i skola – det bara inte finns fungerande strukturer för det i Finland. Speciellt på gymnasienivå, säger pappa Haula.

Spelade viktig roll hela vägen

Erik Haulas pappa har följt med sonen hela vägen och hjälpt till med det mesta. När den unga björneborgaren blev proffs började pappa Tomi som spelaragent.

– Pappa har varit med tätt hela vägen. Den största hjälpen har kanske varit hans förståelse för saker utanför isen. Det var pappa som öppnade dörren för mig – jag fick den hjälpen jag behövde och kunde åka i väg. Det gör mig tacksam, säger Vegas Golden Knights-spelaren.

Helt lätt är ett far-son-förhållande inom toppidrotten aldrig. Tomi Haula är känd för att säga vad han tycker väldigt direkt.

– Jag säger direkt vad jag tycker. Huruvida Erik lyssnar eller inte bryr jag mig egentligen inte så mycket om, säger Tomi Haula.

Det får Erik Haula att dra på smilbanden.

– Ibland har vi väldigt intressanta hockeydiskussioner, nu och då ganska direkta sådana. Vi håller inte så mycket inom oss – om något ska sägas sägs det snabbt och ganska direkt, säger Erik Haula.

Amerika känns som hemma

Erik Haula har spenderat tio år i USA och byggt upp sitt liv där. Björneborgaren som spelade i Ässät i tiderna kallade länge Minnesota hem. Flickvännen är från ”ishockeystaten” och Haula sköter sin sommarträning där.

– Nog kan man säga att man är halvamerikan. Jag bor här året runt och är en månad i Finland varje sommar. Mitt hem är här, eller egentligen är hela mitt liv här. Jag har ingen lägenhet i Finland och äger ingenting där. Det är möjligt att livet fortsätter i USA också efter karriären, så ser det ut faktiskt, säger Erik Haula, som lämnade Minnesota Wild efter flera besvikelser.

– Sista matchen där var svårast. Förlusten och besvikelsen över hela säsongen var svåra att svälja. Jag anade redan efter matchen att det skulle vara sista gången i det omklädningsrummet. Och så meddelade vd:n (Chuck Fletcher) efter säsongen att de inte kan hålla kvar mig.

– Det var jobbigt. Minnesota var hem och där har jag ännu många goda vänner, säger Haula, som aldrig gjorde något genombrott i Wild.

Säsongen 2016–2017 blev den sista där.

Nytt liv i kasinostaden – kunde inte fått bättre omgivning



Att expansionslaget Vegas Golden Knight gav Haula ett treårigt kontrakt för drygt åtta miljoner dollar var början på ett nytt kapitel i karriären. Och inte nog med det – Haula skulle få en offensiv roll i laget.

Som han utnyttjade den: Det blev 29 mål och 55 poäng och till slut bar Vegas flyt ända till Stanley Cup-final.

– Det kom liksom av sig självt. Jag öppnade ögonen och förstod att jag hade en ny chans. Jag kom in i ett helt nytt lag. Jag vet inte om en spelare som jag hade kunnat få en bättre omgivning. Alltså en spelare som inte vill något annat än visa sig själv att han klarar av det, säger Haula.

Pappa Tomi märkte en stor förändring i Erik under säsongen.

– Det kommer med självförtroendet, humöret alltså. När mungiporna var vända neråt tidigare var de nu hela tiden uppåt. En grej med Vegas är att solen skiner och att det är trevligt att vara där. När dagen börjar med ett leende fortsätter den ofta ganska bra, säger Tomi Haula.

Erik Haula har inte lutat sig bakåt nöjd utan velat utvecklas ännu mera. Nyligen anställde han en personlig videotränare som han träffar för att bli bättre.

– Först sade jag nej till erbjudandet men när jag fick en ny chans tog jag den. Jag hade hört mycket gott om tränaren av andra spelare och tänkte att det här kunde vara ett sätt att utvecklas till en mer offensiv spelare. Det bästa sättet att utvecklas på är att se sig själv spela, säger Haula.

Nöjd med sina beslut

Erik Haula är bara 27 år gammal och har sett mycket för sin ålder. Han är en av de första finländarna i moderna NHL som tog sig dit via de nordamerikanska juniorserierna. Höjdpunkten var finalserien i vår.

Det kanske till och med är en liten överraskning att han gjorde 29 mål den här säsongen. Bara Joe Pavelski och Patrick Hörnqvist har lyckats med det på 2000-talet: Att göra så många mål när man draftats i sjunde omgången.

Det finns alltså flera sätt att nå toppen på.

– Och han är ju inte ens så långt han kan gå ännu, han kommer att bli bättre. I Minnesota tog de bort anfallsspelet av honom, den delen kommer han att utveckla, säger Tomi Haula.

Med facit på hand är Erik Haula nöjd.

– Bra att jag åkte i väg i tiderna.

Artikeln är en översättning – Tommi Seppälä på Yle Urheilu skrev den ursprungliga versionen på finska.