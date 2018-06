Experternas utmanare och svarta hästar i fotbolls-VM: ”Det pratas ganska lite om Uruguay…”

Yle Sportens referenter och expertkommentatorer är överens om att Brasilien och Tyskland är största förhandsfavoriter att vinna fotbolls-VM. Men vilka är de främsta utmanarna? Och vem är VM-turneringens svarta häst?

Sebastian Strandvall, expertkommentator:

– Jag fortsätter att vara tråkig: Brasilien, Frankrike, Spanien och Argentina.

– England har inte varit något bra mästerskapslag, men vem vet? Någon gång kommer de att vinna. De kan gå långt bara de får det att stämma och ett bra självförtroende i truppen. De har jättebra spelare.