Naturen, skärgården och historia lockar kryssningsresenärer till Finland

På måndag anländer sommarens första lyxkryssare till Åbo fylld med turister från främst USA och Kanada.

– I år är det några färre fartyg som anländer än ifjol men alla som kommer är glädjande nog nya bekantskaper, säger Lotta Bäck som är internationell marknadsföringschef på Visit Turku.

I år är det något av ett mellanår, berättar Bäck, då Åbo inte har några

stora evenemang som lockar.

Turisterna som anländer vet att Åbo är Finlands första huvudstad och landets äldsta stad vilket attraherar många som gärna vill bekanta sig med stadens sevärdheter.

– Slottet är naturligtvis något som de flesta gärna bekantar sig med men nuförtiden är också naturen viktig och på måndag har vi bokat in ett besök såväl på Runsala som till Pargas, säger Bäck.

- Visit Turku har ett brett samarbetsnätverk och vi kan erbjuda nästan det mesta för våra långväga gäster.

Ofta är tidtabellen ett hinder för längre resor ut i skärgården men med bra tidtabeller kan man få in en hel del under en halv dag.

– Det är inte möjligt att ta ut turisterna till exempelvis Korpo men bland annat Stentorp i Pargas ska vi besöka, säger Bäck. Vi har skräddarsytt turerna och det märks att bland annat amerikanerna är fascinerade av vår rena natur och miljö som finns på ett stenkasts avstånd från centrum.

Först ut att anlända i sommar är holländska lyxkryssaren Prinsendam. Fartyget har seglat från Helsingfors och är på väg mot Stockholm så Åbo är ett naturligt stopp.

Redan den 18 juni står nästa fartyg i tur då Seabourn Ovation anländer. Därefter är det ännu tur för Silver Spirit i slutet på juli och Silver Wind så sent som i början på september.

– Charterbolagen slår fast tidtabellerna och rutterna två år på förhand så vi planerar redan nu sommaren 2020, säger Bäck.

Det som många av turisterna inte känner till är att några av världens största lyxkryssare är byggda på Åbovarvet.