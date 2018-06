Under Tunisiens liberala yta lever hbt-personer i ständig skräck – homosexuella män tvingas till analundersökningar, lesbiska flickor låses in

Olagliga fängelser och tortyr drabbar minoriteter.

Också i Finland samlas det in pengar för att hjälpa homosexuella i Tjetjenien att fly till tryggare länder efter rapporter om massarresteringar, olagliga fängelser och tortyr. De pengar som människorättsorganisationen Seta samlar in kanaliseras via Rysslands LGBT-nätverk. Setas generalsekreterare Kerttu Tarjamo säger att situationen i Tjetjenien nu har blivit så fruktansvärd att det är dags att reagera också i Finland.