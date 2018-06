Vad sägs om en sällskapsrobot som hemvårdare eller sexrobot som partner?

Gröna Lund i Stockholm har jämnats med marken och istället har kinesiska riskinvesterare byggt upp ett exklusivt boendeområde där nöjesfältet en gång gladde så mången. Men det nya Bliss Garden, med alla sina tekniska innovationer, skall också vara till stor förnöjelse för de välbemedlade som har råd att leva där. Här har vi ramverket för författaren och läkaren P. C. Jersilds roman Tivoli, en berättelse som med sina brännande frågor om digitalisering, robotik och i förlängningen artificiell intelligens i hög grad berör dagens samhälle.

Från 1980-talets dystopier med bland annat en hjärna som funderar över sin existens i ett akvarium i En levande själ till visionen om livet efter ett kärnvapenkrig i Efter floden har Jersild nu i Tivoli författat en munter dystopi – eller tragisk humoresk, om man så vill.

Det muntra består väl främst i hans hejdlösa tankelekar om hur till exempel en dålig utsikt trollas bort med så kallade flexfönster, som ger en exakt den utsikt man önskar. Och vill man inte mötas av sin faktiska ålder i badrumsspegeln, är det bara att installera en som levande visar en i den ålder man kände sig som snyggast.