Den 70-åriga kvinnan från Lovisa fortfarande spårlöst försvunnen

En äldre kvinna försvann måndagen den 4 juni i Lovisa och har nu varit försvunnen en vecka. Polisen har letat efter kvinnan med bland annat gränsbevakningens helikopter och värmekamera.

Den försvunna kvinnan är 70 år och heter Vivica Bruce-Andersson. Hon försvann från Trollbackavägen den 4 juni och sedan dess har hon varit spårlöst försvunnen.

- Vi vet att kvinnan haft en tendens att gömma sig vilket gör vårt jobb ännu svårare, säger kriminalöverkonstapel Vesa Kananen.

Karta över Gislom och Lovisa Bild: Yle

Enligt polisen är hon ungefär 167 centimeter lång. Senast hon sågs var hon klädd i en blå fleecejacka, en blå skjorta och svarta byxor.

På polisens Facebooksida finns en bild på den försvunna kvinnan.

Spaningarna står stilla så länge som det saknas ledtrådar



Den som har några uppgifter eller observationer om kvinnan ska ringa nödcentralen på nummer 112.

- På söndagen fick vi in ett tips som tyvärr inte gav resultat. För att vi skall kunna fortsätta behöver vi få in fler ledtrådar. Just nu har vi inget att gå efter, säger Kananen.