Miss Helsinki håller kvar bikinironden - "Ingen har tyckt att det varit obekvämt"

Miss America slutar med bikinironden för att i framtiden fokusera på tävlingsdeltagarnas begåvningar, intelligens och idéer. Skönhetstävlingen Miss Helsinki, som för tillfället är igång, har däremot inga planer på att slopa bikinironden. Det säger tävlingens arrangör Rosanna Kulju.

- Miss Universe, den största tävlingen i världen, har fortfarande en bikinirond, säger hon.

Enligt Kulju är bikinironden är en viktig del av Miss Helsinki.

- I fjol hade vi både bikini- och underklädesronder.

Hon säger att de tävlande ändå sällan bara har bikini eller underkläder.

- För tre eller fyra år sedan hade deltagarna också på sig några accessoarer.

- Vi har ett ansvar att lära tävlandena att posera smakfullt och bra trots att de är lätt klädda, säger Rosanna Kulju, arrangör för tävlingen Miss Helsinki Rosanna Kulju Bild: YLE/Jan-Ulrik Lindberg

"Det ska inte vara ett problem att vara i bikini"

En motivering till att ronden finns kvar är att många deltagare vill jobba som modeller. Inom den branschen behöver man kunna posera i bikini, säger Kulju.

- Vi har ett ansvar att lära tävlarna att posera smakfullt och bra trots att de är lätt klädda.

Kulju säger ändå att det viktigaste är den inre skönheten. Miss Helsinkis officiella slogan är också "Beauty comes from the inside" (ungefär skönheten kommer inifrån).

- I dag är man redo att ha olika stora modeller, det har vi också haft, vi frågar inte våra tävlande om deras mått eller vikt.

Men hon säger att det är viktigt att de som deltar har en bra kroppsuppfattning.

- Det ska det inte vara ett problem att vara i bikini. Ingen har heller tyckt att det varit obekvämt att vara i bikini, säger Kulju.

"Utseendet står i fokus"

- Jag tyckte aldrig det var skrämmande att uppträda i bikini utan ser det som en ganska naturlig del av en skönhetstävling, säger Carola Miller, som deltog i tävlingen Miss Helsinki år 2013.

Det var hennes första skönhetstävling och första gången hon stod på scen i bikini.

Miller var ändå van vid att uppträda sedan barndomen, då hon aktivt deltagit i gymnastiktävlingar. Hon har även jobbat som modell sedan fjortonårsåldern.

Miller deltog också i tävlingen Miss Finland år 2015, där hon kom på andra plats. Därefter representerade hon Finland i tävlingen Miss World, som ordnades i Kina.

I Miss World tävlingen har man också slutat med bikinironden redan för några år sedan.

- Det är upp till varje organisation att bestämma om de vill ha med bikinikategorin, säger Miller.

Hon säger att det kan vara bra att fokusera på andra saker.

- Men när det gäller skönhetstävlingar är det nog utseendet som står i fokus.

- Jag ser Miss-titeln mer som att man är en rollmodell än bara en modell, säger Carola Miller, tidigare deltagare i Miss Helsinki Carola Miller, som deltar i skönhetstävlingen Miss Helsinki, poserar i en svart läderjacka och vit skjorta i Esplanadparken i Helsingfors. I bakgrunden syns en bilväg. Bild: Yle/Felicia Aminoff

Misserfarenhet en styrka som jurist

Hon önskar ändå att man i allmänheten skulle lyfta upp andra aspekter av skönhetstävlingarna än bara utseendet och bikinibilder.

Välgörenhetsarbete är ofta en betydande del av jobbet. Miller var involverad i ett projekt för att samla in pengar till det nya barnsjukhuset i Helsingfors.

- Jag ser Miss-titeln mer som att man är en rollmodell, inte bara en modell, säger Miller.

Det är ändå en miljon tittare som ser livesändningen från Miss Finland och då kan det vara lite nervöst för många att uppträda i bikini ― Carola Miller, tidigare deltagare i Miss Helsinki

Just nu studerar Miller juridik vid Helsingfors universitet. Folk frågar ofta henne hur det är att först delta i skönhetstävlingar och sedan bli jurist.

- Mina vänner, som är färdiga jurister, har bland annat sagt att det kan vara en styrka att ha en annorlunda bakgrund.

Miller säger att jurister behöver kunna framföra sin sak på ett trovärdigt sätt.

- Det har jag lärt mig bland annat i skönhetstävlingarna.

Det är möjligt att fler skulle söka sig till skönhetstävlingar om bikinironden försvann, säger Miller.

- Många kanske är oroliga just över bikinironden. Det är ändå en miljon tittare som ser livesändningen från Miss Finland och då kan det vara lite nervöst för många att uppträda i bikini.