Tvärvetenskaplig vaccinforskning får 360 000 euro av Finlands Akademi – “Syftet med vårt projekt är att förbättra kommunikationen människor emellan”

Målet med projektet är att öppna upp resultaten för andra än forskare och forskarna ska göra mera populariserade utgåvor, upprätthålla nätsidor och försöka kommunicera så alla kan ta del av resultaten.

Mikael Lindfelt, professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi och Anna Soveri, forskardoktor i psykologi vid Åbo Universitet leder projektet.

Lindfelt är projektledare för hela forskningen medan Soveri har hand om de psykologiska undersökningarna och insamlingarna.

Med bidraget från Finlands akademi har målsättningen uppfyllts, genom att man nu kan anställa fyra människor på heltid i projektet, berättar Lindfelt.

Utöver det kommer man också samarbeta med andra som forskar inom attityder genetemot vacciner, både nationellt och internationellt.

– Pengarna från Finlands Akademi betyder också ett erkännande från den mest prestigefyllda forskningsfinansiären, att detta är ett projekt med hög kvalitet och internationell bärkraft, säger Lindfelt.

Projektet ska pågå i tre år. Under dessa tre år ska forskarna undersöka hur människor förhåller sig till vacciner och vaccinpraxis.

– Det här har blivit en het potatis de senaste åren, inte bara i Finland utan i stora delar av västvärlden och välfärdsvärlden, där människor upplever att de har råd att diskutera frågor om det är bra eller inte bra med vacciner.

Som Svenska Yle tidigare i vår har skrivit tidigare kommer forskningsprojektet att vara uppdelad i tre större datainsamlingar.

– En har redan gått ut till hälsovårdspersonal i hela landet. Och så har vi en annan stor datainsamling som går till småbarnsföräldrar i Åboregionen och den tredje går ut till vuxna i Jakobstadsregionen, berättar Soveri.

Forskning görs på forskningens villkor, säger Lindfelt, och menar att även om resultaten kan vara öppna för alla så kan det vara svårt för icke-forskare att kunna förstå och ta till sig vad forskningen kommer fram till.

Därför vill forskarna i det här projektet också vartefter resultat lanseras sprida det på ett lättillgängligt sätt.

– Det betyder att vi i vårt projekt tagit åt oss att göra mera populariserade utgåvor av det vi gör. Vi kommer att upprätthålla nätsidor, köra twitter och leverera den typen av resultat när vi kommit så långt i projektet att vi kan kommunicera till alla så alla kan ta del av det, säger Lindfelt.

– Men det huvudsakliga syftet med projektet är att förbättra kommunikationen mellan hälsopersonal och patienten, så att när man förstår bättre varför patienten fattar vissa beslut är det lättare att bemöta patienten också, tillägger Soveri.

Vacciner och vaccinattityder figurerar med jämna mellanrum i social medier, men är absolut inte det enda som man kunnat forska i kring attityder, säger Lindfelt.

– Vi har också kunnat studera silvervatten. Nu har man en jättestor diskussion om vargen och vargstammarna och tar du in ny forskning kring dieter eller kost så förs samma dialoger som kring vaccin.