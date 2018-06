Experterna eniga – videogranskning är rätt väg att gå: ”Undviker många bittra miner om stora beslut går rätt”

Yle Sportens referenter och expertkommentatorer är överens om att videogranskning har många fördelar och att det kommer att hjälpa domarna i fotbolls-VM. De tror också att domarna kommer att hålla en bra nivå i mästerskapet.

Vid VM i Ryssland kommer domarna för första gången i ett stort mästerskap att ha hjälp av videogranskningsteknologin VAR. Teknologin testades förra sommaren i Confederations Cup och har även införts i en del ligor.

Yle Sportens referenter och expertkommentatorer ser också VAR som en fördel i det stundande mästerskapet.

Sebastian Strandvall, expertkommentator:

– Videogranskning är bra. Det är väldigt synd om matcher avgörs på grund av felaktiga beslut. Känslorna är lite tudelade: ska man stoppa spelet och kolla på video? Jag tror ändå att det är ett bra redskap för domarna om det används rätt. Vi undviker många bittra miner om stora beslut går rätt.

Jani Lyyski, expertkommentator:

– Nyheter skrämmer alltid lite grann och det blir en liten hajp då man plockar fram nya regelverk. Men det här kommer. Vi ser det i andra stora sporter som amerikansk fotboll där teknologin är avancerad. Det är bara att anpassa sig. Jag väljer att se det som en möjlighet för det kommer mer av den här varan i framtiden. Det är jag övertygad om.

Jonatan Johansson, expertkommentator:

– En möjlighet – om det används rätt! Vi testade ju på det i FA-cupen här i England och jag tyckte inte om det. Jag tycker om principen, att domaren har hjälp. Till exempel mållinjetekniken, den ska till 100 procent vara med. Snabba situationer, som snabbt kan kollas med hjälp av VAR, helt enkelt. Men det som hände i praktiken var att det inte fungerar, speciellt för de som sitter på läktaren.

– För tv-tittare är det ju inte hela världen men kommunikationen mellan domarna och publiken måste bli bättre. Jag är rädd för att det blir lite farsaktigt. Så blev det i vissa FA-cupmatcher där alla mål kollades. Det dödade glädjen lite. Men jag är absolut för videoteknik. Det handlar ändå om situationer som kan vända en hel match och till och med hela VM. Men samtidigt hoppas jag att man lärt sig av sina misstag.

Jessica Lagerblom, expertkommentator:

– Videogranskning har sina fördelar, absolut. Det är ändå så mycket som man inte ser. Var drar man gränsen, vad allt tittar man på? En möjlighet är att i fortsättningen ge hårdare straff i efterhand för vissa förseelser. Kan man dela ut hårdare straff i efterhand kan det ha förebyggande effekt.

Marianne Miettinen, expertkommentator:

– Videogranskning kommer att vara viktigt.

Jens Mattfolk, expertkommentator:

– Det får vi se som en möjlighet. Jag hoppas att domarna kan använda det smidigt och när VM summeras kan vi konstatera att VAR hjälpte domarna att få de avgörande händelserna rätt och inget land behöver känna sig bortdömt.

Christoffer Herberts, referent:

– Eftersom jag tycker att hjulet och elektriciteten har varit välkomna nymodigheter är jag naturligtvis en vän av VAR också. Det går väl som det brukar: 90 procent av tweetarna under VM kommer att handla om hur förkastligt hela systemet är. Efter turneringen skrivs det sedan i förbifarten att 90 procent av VAR-användningen gick helt rätt och förhindrade grova felbedömningar.

Antti Koivukangas, referent:

– VAR är absolut en stor möjlighet för internationell fotboll, även om risken för otydlighet och misstolkningar kvarstår. Fifa har inför mästerskapet gjort ett styvt jobb med att på ett transparent sätt visa hur det hela fungerar, och jag tror och hoppas att VAR-domarna kommer att påverka utgången av VM-turneringen i rätt bemärkelse.