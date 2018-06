Könsneutral docka utmanar Barbie - allt fler föräldrar vill uppmuntra sina barn till normbrytande lekar

Utbudet av könsneutrala leksaker ökar. Idag finns det ett brett urval barnböcker där huvudpersonerna inte följer en binär könsfördelning. Nu har också en ny könsneutral docka lanserats, med mer realistiska kroppsformer än Barbie. Det viktigaste är att låta barn leka hur de vill, säger forskardoktor Anna Moring.

En korgboll är en väldigt könsneutral leksak, vem som helst kan leka eller spela med den. Om man vill definiera en könsneutral leksak mer noggrant, kunde man säga att det är något som som inte specifikt riktar sig till något kön.

Leksaker i sig har inget kön. Det är mer frågan om hur vi tänker kring vissa fenomen relaterade till kön: När vi tänker bilar tänker vi på killar, när vi tänker dockor tänker vi på tjejer. Men ingenting i själva leksakerna säger att bara flickor eller bara pojkar kan leka med dem.

Leksaksbutikerna i Finland är ändå ganska stereotypt indelade i flick- och pojkavdelningar. Den här indelningen finns till för en orsak, som kanske har att göra med att man vill göra köpandet lättare för dem som söker något specifikt. Samtidigt styr det här konsumenternas val.

- Lika bra kunde affärerna ju vara uppdelade enligt till exempel prisklass, säger Anna Moring, forskardoktor i genusvetenskap och projektledare på Monimuotoiset perheet.

Hon menar att genusmedvetenheten ökar och att det kommer mer och mer impulser från konsumenterna för att luckra upp de stereotypa indelningarna av leksaker.

Under de senaste 10-15 åren har det skett en klar förändring i attityderna gentemot könsnormer, både hos föräldrar och hos andra som uppfostrar barn, menar Moring. Enlig henne är folk idag generellt några steg mer toleranta, man är van vid att se mer varians, och det gäller inte bara huvudstadsregionen utan hela landet.

- Normerna börjar så småningom luckras upp, vilket gör världen till en lättare och bättre plats för de barn som nu växer upp, säger Moring.

Hur ska man då som förälder tänka, ifall man vill ge sina barn alla möjligheter att uttrycka sig i sin lek, istället för bara två könsroller?

Ett konkret tips som kvinnosaksförbundet Unionen har gett i sitt projekt kring könssensitiv uppfostran på daghem, är att placera många olika slags leksaker på samma ställe. Det vill säga att inte dela upp rummet i “flickornas hörna” med hemrelaterade grejer och dockhus, och “pojkarnas hörna” med bilar och dinosaurier - utan att man medvetet blandar ihop bilar och docklekar.