Så här fungerar VAR i fotbolls-VM – kontroversiella videogranskningar allt annat än vattentäta

Vad då videodomare? Då fotbolls-VM i Ryssland kör igång på torsdag kommer man för första gången att använda sig av det så kallade VAR-systemet i VM-sammanhang. Det innebär att kritiska situationer kan videogranskas – men potentiellt också en hel del kontrovers, varnar domaren Lina Lehtovaara.

– Det kommer att bli jättesvårt för domarna.

Det konstaterar fotbollsdomaren Lina Lehtovaara om videogranskningssystemet som ska göra VM-debut på torsdag.

Men vad handlar det egentligen om?

VAR, eller Video Assistant Referee på engelska, består av ett team på fyra domare som kommer att följa med samtliga matcher i fotbolls-VM på distans i ett rum i Moskva och bistår huvuddomaren med hjälp under matcherna.

En domare (VAR-domaren) kommer att följa med såväl den officiella tv-bilden som fyra alternativa bildsignaler och bär också ansvaret för att kommunicera med matchens huvuddomare.

Två assisterande VAR-domare hjälper till med att följa matchen och fatta beslut, medan en tredje assisterande VAR-domare endast följer med offside-lägen med hjälp av digitala offside-linjer.

Bild: Yuri Kochetkov / EPA-EFE / All Over Press

VAR-rummet, där videodomarna kommer att sitta under VM. VAR-rummet. Bild: Yuri Kochetkov / EPA-EFE / All Over Press

Vad är det som videodomarna kan granska då? Det handlar om fyra situationer:

VAR-domarna granskar hela tiden situationer då de äger rum under matchen och kontaktar matchens huvuddomare endast då något måste åtgärdas. Till exempel då ett mål varit offside eller en försvarare har gjort sig skyldig till hands i straffområdet.

Huvuddomaren kan också begära att videogranska en situation under matchen, men endast vissa: en foul av en anfallande spelare, offside interference eller situationer som leder till straff. I dessa fall tar domaren sig till en skärm som finns vid sidan av planen.

VAR meddelar i sin tur direkt domaren om offside och om bollen gått ur spel i en situation som resulterat i mål eller straff.

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Så här signalerar domaren för att visa att han diskuterar med VAR. Fotbollsdomare signalerar för VAR-beslut. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Ifall huvuddomaren kommunicerar med VAR under matchen kommer han att markera det med en handsignal då spelet är avblåst. Domaren för i dessa fall upp handen till örat.

För att visa att man kommer att videogranska en situation ritar domaren en kvadrat med sina händer.

Vad tycker domarna om systemet då? Lina Lehtovaara är åtminstone tudelad.

– Måltekniken som kollar om bollen gått över mållinjen får förstås tummen upp. Solklara lägen som offside ska också kunna granskas. Men det för med sig både gott och ont, säger Lehtovaara till Yle Sporten.

Bild: imago / Eibner / All Over Press

Lina Lehtovaara. Lina Lehtovaara. Bild: imago / Eibner / All Over Press

Lehtovaara lyfter fram den högdramatiska slutsekvensen i den avgörande Champions League-kvartsfinalen mellan Real Madrid och Juventus, där en kontroversiell straff till sist avgjorde matchparet.

– Åsikterna är tudelade också efter att man sett hundratals repriser på situationen. Vi domare brukar också under våra utbildningar titta på oklara lägen och visst delar det oss också. Vi brukar ändå försöka komma fram till en gemensam linje, och det hoppas jag att VM-domarna också gör, konstaterar Lehtovaara.

– Det som förstås är bra att granska när det handlar om straffar är huruvida en tackling skett innanför eller utanför straffområdet. Det kan också direkt inverka på om det ska vara gult eller rött kort, tillägger hon ändå.

Det är framförallt hands som kan leda till kontroversiella domslut – också efter videogranskningar.

– Det är jättebra att få bort stora misstag, som till exempel att någon för in bollen med handen, men samtidigt är hands i straffområdet en jättestor tolkningsfråga. Gör försvararen sig större med armen, spelas bollen av anfallaren i handen eller armen och så vidare, säger Lehtovaara.

Tror du att det här kan leda till att domare börjar lita allt för mycket på VAR och själva blir osäkra i beslutsfattandet?

– Nej, inte alls. Åtminstone gällande huvuddomaren. De assisterande domarna kommer säkert att bli osäkrare. Vid ett oklart offsideläge ska man ge anfallaren fördelen och det kommer säkert att öka ännu mer om man har tillgång till videogranskning. Men det tycker jag att är bra.

– Lyfter man upp flaggan då man är osäker blåses situationen genast av och i värsta fall blir det anfallande laget av med ett målfarligt läge. Om man istället låter situationen spelas klart – även om det skulle vara offside – så blir resultatet "i värsta fall" bara en frispark och lite fördröjning. Men det är säkrare så, säger Lehtovaara.

Nytt för fotbolls-VM är att Fifa dessutom samarbetar med tv-rättighetsinnehavarna, också Yle, när det kommer till videogranskningar och tv-sändningar. Referenterna kommer att få information om vad som pågår och domarna ska också förklara domsluten och sina resonemang efter varje granskning.

Informationsflödet mellan domare och publiken har tidigare kritiserats där VAR varit i bruk under den gångna säsongen.