Svenska Yle i Singapore: Historisk handskakning öppnar vägen för fred mellan USA och Nordkorea

Det historiska ögonblicket inträffade några minuter över klockan 9 lokal tid (klockan 4 finsk tid).

Ledarna för två långvariga fiender som aldrig slöt ett fredsavtal efter Koreakrigets slut år 1953, skakade hand, log och såg varandra i ögonen på hotell Capella på ön Sentosa i Singapore.

Både Donald Trump och Kim Jong-Un verkade an aning nervösa och det var ett stelt och formellt ögonblick jämfört med de glädjescener som omvärlden bevittnade då Kim träffade Sydkoreas president Moon Jae-In den 27 april i stilleståndsbyn Panmunjom.

Trump sade inför toppmötet att han inom en minut vet var han har Kim Jong-Un och om den nordkoreanska ledaren verkligen är redo att nedrusta.

- Jag mår verkligt fint, vi kommer att ha ett fint samtal och ett förträffligt förhållande, jag tvivlar inte på det, konstaterade Trump, då ledarna skakade hand framför en rad amerikanska och nordkoreanska flaggor.

Redan det var en stor seger för Kim som vill bli betraktad som en legitim statsman och en jämbördig förhandlingspart.

- Det var inte lätt att komma hit. Det fanns hinder i vägen men vi övervann dem, sade Kim då ledarna satte sig ner i hotellets bibliotek för ett kort samtal på tumanhand.

Därefter anslöt sig ländernas delegationer som bestod av bland andra utrikesministrarna Ri Yong-Ho och Mike Pompeo samt

ledarnas närmaste medarbetare, Vita husets stabschef John Kelly och Nordkoreas förre spionchef Kim Yong-Chol.

- Om vi arbetar tillsammans så får vi det gjort, sade Trump då delegationerna hade suttit sig ner.

- Det kommer att förekomma utmaningar framledes. men vi kommer att arbeta med Trump, försäkrade Kim innan journalisterna föstes ut ur rummet.

Anmärkningsvärt är att även Kim Jong-Uns lillasyster Kim Yo-Jong ingår i Nordkoreas delegation i Singapore, precis som hon gjorde under toppmötet i Sydkorea, men hon deltog inte i de officiella samtalen på Sentosa.

Trump och Kim har inte mycket tid för överläggningar.

Diskussionerna beräknas pågå i drygt en halv dag och de avslutas sannolikt med en slutdeklaration som kommer att visa om länderna gjorde konkreta framsteg i Singapore.

Enligt den officiella tidtabellen kommer Kim Jong-Un att flyga hem redan vid tvåtiden medan Trumps flyg lämnar Singapore vid sjutiden i kväll (vid tretiden finsk tid).