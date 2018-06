Antarktis har förlorat nästan tre biljoner ton is på 25 år – stigande havsytor ett verkligt hot mot både miljonstäder och önationer

Istäcket i Antarktis smälter i allt snabbare takt, fastslår en ny studie som publicerats i tidskriften Nature. Under det senaste kvartsseklet från 1992 till 2017 har omkring tre biljoner ton av Antarktis is försvunnit.

De senaste åren har processen gått allt snabbare. Mellan 1992 och 2011 smälte årligen 76 miljarder ton is. Sedan 2012 har mängden varit 219 miljarder ton per år. Issmältningen har därmed tredubblats och av den försvunna ismängden har två femtedelar smält under de senaste fem åren.

– Den skarpa ökningen är en stor överraskning, säger professor Andrew Shepherd från universitetet i Leeds.

Överlag har havsvattennivån globalt stigit med 20 centimeter under det senaste århundradet, mestadels på grund av en naturlig expansion av havsvattnet. Sedan 1992 har islossningen på Antarktis bidragit till en knappt 8 millimeter stor stigning av havsnivån, bedömer forskarna.

360 miljarder ton smält is motsvarar en havsnivåhöjning på en millimeter.

Mount Discovery i Antarktis. Bild: EPA/MICHAEL STUDINGER

Studien är ett verk av 84 forskare och uppges vara den mest omfattande undersökningen hittills om isarna i Antarktis.

Hittills har forskarna haft svårt att bestämma om Antarktis har bildat mer ismassa genom snöfall än vad kontinenten förlorat i smältvatten och islossning. Men satellitdata som samlats in över två årtionden har nu gett en mer heltäckande bild.

Borde sopa bort alla tvivel

De nya rönen borde enligt forskarna undanröja varje tvivel om att kontinentens istäcke krymper.

De stigande havsytorna är ett verkligt hot mot lågt belägna kuststäder och mot hundratals miljoner människors hem, enligt forskarna.

Till exempel städerna New York och Shanghai, samt länder som Nederländerna och mindre Stillahavsnationer hotas om havsytorna stiger.

– Vi ser de här resultaten som ännu en ringande varningsklocka för att bromsa uppvärmningen av vår planet, säger Nasa-forskaren Eric Rignot som är en av författarna till studien.

Antarktis 2017. antarktis Bild: NASA

Det är främst västra Antarktis som drabbats av islossning eftersom varmare vatten smälter flytande isflak vid slutet av glaciärerna. Det här leder i sin tur till att is som sitter fast på land snabbare glider ner mot havet, enligt forskarna.

Antarktis har en yta som är dubbelt så stor som USA och har tillräckligt med is för att höja den globala havsnivån med nästan 60 meter om allt smälte. Mer än 90 procent av isen vilar på den östra sidan av Antarktis som har varit relativt stabilt trots klimatförändring och temperaturhöjning.

Källor: Reuters, AP