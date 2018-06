Argentinas superstjärna röstas fram till skyttekung av Yle Sportens panel: "Messi borde möta flest halvbräckliga försvar"

Det råder delade meningar då Yle Sportens referenter och expertkommentatorer tar ställning till VM:s skyttekung. Spelbolagens favorit Neymar får stå i skuggan av Lionel Messi som lyfts fram i fyra tippningar. Även Antoine Griezmann och Edinson Cavani nämns fler än en gång.

En titt på spelbolagens vadslagningsodds berättar att Neymar (Brasilien) ses som största favorit till skytteligasegern med Lionel Messi (Argentina) och Antoine Griezmann (Frankrike) i hasorna.

Trion spekuleras i första hand utmanas av kvintetten Gabriel Jesus (Brasilien), Timo Werner (Tyskland), Harry Kane (England), Romelu Lukaku (Belgien) och Cristiano Ronaldo (Portugal).

Samtliga namn förutom Jesus och Lukakus nämns i Yle Sportens enkät. Expertkommentatorn Jessica Lagerblom och referenten Chriso Vuojärvi väljer att lyfta fram ett långskott: Uruguays Edinson Cavani.

Sebastian Strandvall, VPS-spelare och expertkommentator:

– Timo Werner och Thomas Müller i Tyskland är starka kandidater.

– Neymar gjorde comeback i en träningsmatch mot Kroatien och gjorde ett drömmål. Han verkar vara i god form trots att han visst har varit skadad i 99 dagar.

Bild: ullstein bild - Horstmüller / All Over Press

Förbundskapten Joachim Löw ger Timo Werner instruktioner i tränignsmatchen mot Saudiarabien. Förbundskapten Joachim Löw ger Timo Werner instruktioner i tränignsmatchen mot Saudiarabien. Bild: ullstein bild - Horstmüller / All Over Press

Jani Lyyski, expertkommentator och tidigare spelare i IFK Mariehamn:

– Jag är tvungen att säga Lionel Messi. Han och Cristiano Ronaldo är världens bästa spelare, så det är väl bara att välja någon av dem. Båda spelar i lag av världsklass och kommer att skapa målchanser.

Bild: /All Over Press

Argentina och Lionel Messi laddar upp i Moskvaregionen. Argentina och Lionel Messi laddar upp i Moskvaregionen. Bild: /All Over Press

Jonatan Johansson, tidigare landslagsprofil och expertkommentator:

– Det brukar ju vara både stora stjärnor och överraskningsnamn som tävlar om titeln men jag tror att Neymar vinner. Bara han får vara frisk.

Bild: Mikhail Tereshchenko / ITAR-Tass / All Over Press

Neymar och det brasilianska landslaget landade på flygplatsen i Sotji. Neymar och det brasilianska landslaget landade på flygplatsen i Sotji. Bild: Mikhail Tereshchenko / ITAR-Tass / All Over Press

Jessica Lagerblom, expertkommentator och tidigare EM-spelare:

– Jag har tittat på vem som har en så lätt grupp att de kan ösa in mål i gruppskedet. Jag tror inte att man behöver göra tio mål för att bli skyttekung. Det kan räcka med ett hattrick i en match.

– Jag har är en svart häst: Uruguays Edinson Cavani.

– Ett annat alternativ är någon i Frankrike. Antoine Griezmann eller Kylian Mbappé.

Bild: imago/Xinhua/ All Over Press

Jessica Lagerblom varnar för Kylian Mbappé. Kylian Mbappé tränar i Moskva. Bild: imago/Xinhua/ All Over Press

Marianne Miettinen, expertkommentator och tränare för U20-damerna:

– Antoine Griezmann har bra spelare omkring sig som kan mata honom. Han är en mångsidig målgörare.

Christoffer Herberts, referent:

– Det är onödigt att försöka komma på något smartare svar än världens bästa spelare: Lionel Messi är förstafavorit.

– Vill man chansa lite så lyckas Harry Kane besynnerligt nog vara underskattad trots 135 mål på fyra säsonger och ett saldo som bara blir vassare för varje säsong. Med tanke på att han dessutom får spela mot Panama och Tunisien kan det bära rätt långt.