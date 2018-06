Raseborg säljer Tenala kommunkansli - Villa Ormnäs fick ännu ingen ny ägare

Tenala kommunhus är nu sålt till ett under bildning varande bolag. Ett gult trähus med grönt tak som är det före detta kommunhuset i Tenala. Bild: Tiina Grönroos / Yle

Camilla och Johan Lindgren köper Tenala gamla kommunkansli. Stadsstyrelsen i Raseborg godkände på måndagen Lindgrens anbud på 40 900 euro för fastigheten som finns i centrum av Tenala.

Camilla och Johan Lindgren lämnade in anbudet för ett under bildning varande bolag. Det var det högsta som lämnades in för fastigheten.

Kommunkansliet var först till salu hos en fastighetsmäklare 2015-2017.

Efter det skötte staden själv försäljningen.

På fastigheten i Tenala centrum finns också en kontorsbyggnad som är byggd på 1800-talet.

Anbud för Villa Ormnäs förkastades

Stadsstyrelsen förkastade däremot ett anbud som inlämnats för Villa Ormnäs.

Tomten är nästan 4 000 kvadratmeter stor och finns nära stranden invid Ormnäs camping.

Byggnaden i två våningar är ungefär 900 kvadratmeter stor.



Villa Ormnäs Ett stort brunaktigt trähus i Ekenäs som heter Villa Ormnäs. Bild: Yle/Marica Hildén

Försäljningen av fastigheten har skötts av en fastighetsmäklare fram till hösten 2017. Då avslutades förmedlingsuppdraget ömsesidigt.

Villa Ormnäs har tidigare fungerat bland annat som bostad, hantverksskola och kontor. De senaste åren har den använts som kontorslokal.

Ett anbud på Bromarfhemmet

Raseborgs stad har också fått in ett anbud på det tidigare äldreboendet Bromarfhemmet.



Bromarfhemmet Fasaden på framsidan av Bromarfhemmet, sett från landsvägen. äldreboendet i Bromarv. Bild: Yle/ Tiina Grönroos

Då staden i fjol försökte sälja Bromarfhemmet gavs tre anbud. Samtliga förkastades.

Det här berodde på att staden beslutade ändra användningsändamålet för Bromarfhemmet. Fastigheten kan nu användas för affärs-, inkvarterings- och företagsverksamhet.

Huset är byggt år 1925 och fungerade som äldreboende fram till våren 2017 då Raseborgs stad stängde Bromarfhemmet.

Det är stadsstyrelsen som ska ta ställning till om staden säljer Bromarfhemmet till den enda anbudsgivaren.