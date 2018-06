Treåringar får tips på vardagsmat, fredagsmys, helgfrukost och utflyktsmat – Marthaförbundet ger kokbok till 3300 hushåll

Att laga mat tillsammans med barnen är både roligt och nyttig träning för de små. Marthaförbundet ger i dagarna ut en färggrann kokbok, som kommer att postas till alla hushåll där ett barn fyller tre år under år 2018. Boken är ett resultat av det omtyckta projektet Tack för maten.

Hur låter det med chokladdoppad frukt med strössel eller rostad potatissallad? Choklad låter smaskigt i ett barns öron, och för en vuxen låter det kanske gott, nytt och fräscht.

Ny och fräsch är precis vad den nya kokboken från Marthaförbundet är. Här finns 25 olika recept med fina illustrationer och klara och rediga instruktioner för hur man skall gå till väga.

Dessutom har varje recept förslag till hur man kan byta ut olika ingredienser för att få variation.

kokboken Tack för maten Bild: Yle/Camilla Kivivuori

Målet är matglädje i familjerna

Sofia Grynngärds har utarbetat recepten i boken och hon berättar att boken är ett resultat av projektet Tack för maten som har pågått sedan 2013 inom Marthaförbundet.

Projektet har gått ut på att engagera de privata svenskspråkiga daghemmen och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. Projektet har riktat sig till barn, föräldrar och personal.

Med projektet har man velat utveckla måltiden och bespisningen på daghem och eftisar. Ledtrådarna i upplägget har varit att jobba för matglädje, barnens delaktighet, en ökad grönsakskonsumtion och råvaror i säsong.

Sofia Grynngärds Sofia Grynngärds Bild: Yle/Camilla Kivivuori

Boken är indelad i fyra delar: vardagsmat, fredagsmys, helgfrukost och utflykt.

Grönsaker i fokus

Recepten är lättlagade och det går relativt snabbt att tillreda maträtterna. Inhemska råvaror och säsongsbetoning är också något som genomsyrar hela boken.

Målet är också att öka mängden grönsaker i vardagsmaten i barnfamiljerna.

- Vi finländare äter ju alldeles för lite grönsaker så vi vill uppmuntra och ge tips om hur man får god mat av grönsaker, säger Sofia.

Rostad potatissallad 1 kg fast potatis

2 msk rypsolja

1 tsk salt

1 krm svartpeppar

300 g blomkål eller 150 g vitkål

3 - 4 tomater

150-200 g salladsost

1 dl solros- eller pumpafrön

½ kruka rcola eller 50 g spenat rökt fisk till servering Rödvinsvinägrett:

1 rödlök

3 msk rypsolja

½ msk äppelcider- eller vitvinsvinäger

1 tsk socker

1 krm salt Skölj och skrubba potatis. Skär i jämnstora bitar.

Blanda potatis med olja, salt och peppar. Rosta i ugn 30-45 minuter (225 grader).

Gör vinägrett: finhacka rödlök och blanda med de övriga ingredinserna.

Skiva blomkål eller strimla vitkål. Skär tomat i bitar och salladsost i tärningar.

Rosta frön i en torr het stekpanna. Rör om. Häll fröna på ett fat när de har fått lite färg.

Bladna rostad potatis med vinägrett, grönsaker, frön och ost.

Servera med rökt fisk.

I kokboken hittar man inte recept på köttbullar, makaronilåda och fisksoppa. Här har man istället velat komma med nya idéer.

En del av recepten är vegetariska, en del innehåller kött och andra fisk.

Hur tillreder man fredagsmys?

Avdelningen fredagsmys är Sofias egen favoritdel i boken.

- Tanken är att hela familjen sitter runt bordet och äter plockmat. På bordet finns många olika skålar som man kan plocka ifrån. I mysdelen finns bland annat frasiga våffelbröd, kåltacos med falafel och chokladdoppad frukt med strössel.

I avdelningen utflykt har tanken med recepten varit att ge tips om vad man kan ta med sig i piknikkorgen förutom grillkorv och saft.

I kokboken finns recept på dra-isär-bröd, som kan värmas på öppen eld. Här finns recept på energistänger, värmande blåbärsdryck och en hajkbomb.

kokbok med recept på våfflor Bild: Yle/Camilla Kivivuori

100-åring grattar treåringar

Brita Maria Renlunds stiftelse finansierar boken Tack för maten. Stiftelsen firar i år 100-årsjubileum och vill sin bemärkelsedag till ära ge boken till alla finlandssvenska barn som i år firar sin treårsdag. Ungefär 3300 familjer kommer att få boken på posten.

Varför man just gått in för att posta boken till treåringar hänger ihop med att man under Tack för maten-projektet använt sig av saperemetoden, som går ut på att vi utforskar mat med alla våra sinnen.

- Från tre år uppåt kan barn bra vara med i matlagningen och därför har vi valt att just treåringarna ska få boken, berättar Sofia.

Boken kommer att postas hem till vårdnadshavaren till barnet. Tillsvidare finns boken inte att köpa någonstans.

Recept: Sofia Granngärds

Illustration: Erik Lindroos

Layout och färgläggning: Magnus Lindström

Redaktör: Karin Lindroos

Text och innehåll: Ann-Louise Ahrenberg