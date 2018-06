Fotbolls-VM körde igång med ett långfinger och en utklassning – Rysslands inhoppare fixade hemmafesten

Den första matchen av fotbolls-VM 2018 slutade i ryskt jubel. Värdnationen klarade av att kliniskt utnyttja Saudiarabiens misstag och vann till slut matchen med 5–0. Före matchen hann popstjärnan Robbie Williams ge svar på tal åt kritikerna med en internationell gest.

Fotbolls-VM 2018 har kört igång.

Först ut: värdnationen Ryssland, som ställdes mot Saudiarabien – och de dryga 80 000 ögonparen på Luzjniki-stadion i Moskva fick bevittna en rysk triumf.

Förhandssnacket hade i mångt och mycket handlat om hur lågklassig öppningsmatchen i värsta fall kunde visa sig bli. Den visade sig bli en totalkvaddning.

Efter en försiktig inledning på matchen fick Saudiarabien snabbt se sig tillbakapressat, och efter en kavalkad av hörnor kom till slut frälsningen för hemmapubliken. Jurij Gazinskij nickade in VM-turneringens första mål efter ett läckert inlägg då matchen hade blivit tolv minuter gammal.

Inhopparna stiger fram

Halvvägs in i halvleken kom ändå ett bakslag för Rysslands VM-äventyr. Mittfältardynamon Alan Dzagoev skadade baklåret mitt under en löpning och byttes ut mot Denis Tjerysjev.

Med två minuter kvar av den första trekvarten var det ingen annan än Tjerysjev som stod för avslutet på en sylvass kontring och förde upp Ryssland till 2–0.

Saudierna inledde ändå den andra halvleken piggt, men klarade inte av att penetrera den ryska defensiven. Istället var det Artiom Dziuba – inbytt bara två minuter tidigare – som satte in 3–0 med knappa 20 minuter kvar på klockan.

Under tilläggsminuterna såg Denis Tjerysjev till att bli tvåmålsskytt då han förde Ryssland upp till 4–0 med ett fantastiskt mål. Några minuter senare spikade Aleksander Golovin slutsiffrorna till 5–0 med en sylvass frispark.

För det ryska landslagets del var segern den första sedan Sydkorea föll med 2–1 i oktober 2017. Saudiarabien har i sin tur inte vunnit en VM-match sedan 1994.

Williams visade långfingret

Uppladdningen bjöd på också snackisar. Den brittiska popstjärnan Robbie Williams uppträdde under invigningsceremonin strax före avspark – ett beslut som han kritiserats starkt för i hemlandet.

Williams hade anklagats för att slänga moralen i stuprännan på betalning av Vladimir Putin – och Williams gav svar på tal genom att sjunga ”I did this for free” – jag gjorde det här gratis, samtidigt som han visade långfingret rakt in i kameran.

Robbie Williams stod för underhållningen i Moskva före VM körde igång. Robbie Williams under invigningsceremonin till fotbolls-VM 2018. Bild: Sergei Bobylev/TASS/All Over Press

Fotbolls-VM fortsätter med tre matcher på fredag; Egypten – Uruguay klockan 15, Marocko – Iran klockan 18 och tungviktarmötet Portugal – Spanien klockan 21. Yle sänder samtliga matcher med svenskt referat.

Ryssland – Saudiarabien 5–0 (2–0)