Längre köer till larmcentralen på grund av personalbrist – läget akut i Åbo och Helsingfors

Under sommaren ökar antalet uppgifter och samtal vid nödcentralerna och samtidigt ska personalen få ha semester. Det leder till en akut underbemanning säger Monica Lindh från Nödcentralsverket.

I Åboregionen kommer underbemanningen efter midsommar vara tio personer. I Helsingfors, vid nödcentralen i Kervo, är underbemanningen 14-15 personer. I Åbo har man tagit in en som pensionerat sig för att minska underbemanningen

– Sommaren är egentligen den svåraste tiden för oss, i och med att vi inte har någon reserv som vi kan kalla in då uppgifterna ökar under sommaren och vår semestertid, säger Lindh.

Oroliga över personalens mående

Enligt Lindh gör underbemanningen att arbetsbelastningen för operatörerna vid nödcentralerna ständigt ökar och därmed ökar också sjukfrånvaron.

– Nödcentralsverket är genuint orolig för hur vår personal ska orka, säger hon.

Ring endast larmcentralen i nödläge. Ambulans med blinkers Bild: Yle/Fia Doepel

För att lätta situationen just nu har Nödcentralsverket till sommaren anställt 14 personer som studerar till nödcentralsoperatörer och de kan hjälpa till i dejouren.

– De kan inte ännu ta emot nödsamtal, men till exempel sköta larmanläggningar och liknande som befriar operatörerna till nödsamtalen, säger Monica Lindh.

"Det utbildas inte tillräckligt"

Lindh har en bestämd åsikt om vad underbemanningen beror på.

– Det utbildas inte tillräckligt för tillfället. Det här har nog förts fram till beslutsfattare under många år redan, säger hon.

Man kan utbilda sig till nödcentralsoperatör via räddningsinstitutet i Kuopio eller via polishögskolan i Tammerfors. Hittills har det ordnats en kurs per år med 24 studerande.

Nog är det ett ganska akut läge. ― Monica Lindh om situationen med nödcentralsoperatörer i Finland.

Från och med i år har man startat två kurser, en på våren och en på hösten. Kurserna har 16 deltagare, vilket blir 32 utbildade per år. Man har dessutom tillfälligt ordnat en tvåspråkig nödcentralsoperatörsutbildning i Vasa som tar emot 16 studenter i höst.

Men enligt Monica Lindh räcker dessa insatser ändå inte.

– Det nuvarande utbildningssystemet förmår inte att utbilda tillräckligt med arbetskraft. Risken är då att underbemanningen fortsätter, eftersom bortfallet är större än vad vi klarar av att rekrytera.

Man ska bara ringa nödcentralen i en nödsituation

För den vanliga medborgaren kan det här märkas genom att nödcentralerna inte lika snabbt hinner svara på nödsamtal.

– Då måste vänta på linjen en stund innan någon svarar, säger Lindh.

Det är viktigt om man blir i kö att man väntar där och inte avbryter samtalet, för då hamnar man bort från kön och får börja köa igen. Om man ombeds att köa så ska man hållas där på linjen och inte lägga på luren, säger Lindh. Nödsamtal (iscensatt)

Under sommaren ökar mängden larmsamtal. Enligt Lindh beror det på att folk rör på sig mera och att det ordnas flera tillställningar. Det leder till fler anmälningar gällande störande uppföranden, oväsen och berusningar.

Enligt Lindh är det viktigt att man bara ringer nödcentralen vid en nödsituation, om myndigheterna snabbt behövs på plats, om man misstänker att det är fråga om att någon är i livsfara eller vid sjukdomsanfall.

I icke-brådskande situationer ska man helst inte ringa nödcentralen, säger Lindh.

– Men är man osäker, då ska man alltid ringa, avslutar hon.