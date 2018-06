NHL-kolumnen: Ökenstormen, prärievinden, oljekrisen, Alexander den stores revansch – tio nedslag i säsongen som gick

Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Alexander Ovetjkin var NHL-säsongens största vinnare. Alexander Ovetjkin firar med pokalen. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Nio månader av ”det hade då ingen trott”. Så kan man sammanfatta NHL-säsongen som nyss spelades färdig. Fast ännu skall det delas ut priser före 2017–2018 packas ner för gott i historiearkiven. Så skall vi inte heller riktigt ännu glömma de vackert klingande jämna talen 44 och 84.

I juni 2017 såg NHL-världen väldigt annorlunda ut. Pittsburgh var suveränt och det talades om trippel. Vegas Golden Knights hade inte en enda spelare. Alexander Ovetjkins kurs var i botten. Edmonton var på väg mot minst Stanley Cup-final följande vår (= 2018).

Sen tog det verkliga livet över – och verkligheten slog den bästa fiktionen med 100–0.

Här tio minnen att ta med sig av vad som hände i världens bästa hockeyliga säsongen 2017–2018. Som vanligt sett ur ett subjektivt perspektiv och i ingen specifik rangordning.

”The Misfits” är oslagbara – ökenstormen lämnar ingen oberörd

Den här ökenungesagan är i sin egen klass. Många vänner av ishockeyns traditioner – inklusive jag – var inte alls speciellt entusiastiska över att Las Vegas fick ett NHL-lag.

Ett lag i Quebec City hade smällt mycket högre hos oss som med nostalgins tår i ögat minns kalla vinterdagar på naturis.

Att spela hockey på allvar i samma knutar där Elvis inledde med C.C. Rider 837 gånger och Gudfadern-filmens Michael Corleone slängde ut anbud ingen kunde säga nej till, kändes som en absurd tanke.

Men NHL:s egen "Don", Gary Bettman, fick som han ville. Den potentiella intäktsfloden snackade sitt klarspråk och Vegas Golden Knights föddes.

Vegas överraskade allt och alla. Vegas Golden Knights firar. Bild: All Over Press

Grattis Gary! Du fick allt rätt. Inget proffslag i någon sport har någonsin gjort en säsong som det här gänget. De forna doldisarna har på några månader upphöjts från knektar till kungar i kasinostaden.

Vad är väl Elvis i jämförelse med Marc-André Fleury?

Prärievinden blåser glödhet från Kanadas kallaste stad

Winnipeg har den minsta hallen i ligan. Är minst attraktivt ur marknadsföringssynpunkt. Är den kallaste staden i ett land där köld levereras som metervara.

Och så finns där ett gäng hockeyspelare som minsann får tår och andra lättfrusna extremiteter att tina upp lika snabbt som hemmahallens anmälare säger: ”Goal scored by number twenty nine, Pa-atrik-k Lai-ine-e”.

Alla har sina favoritlag, men jag vågar tippa att nästan alla som följer med, bevakar och analyserar NHL placerar Jets in som ett av ligans absolut mest underhållande lag.

Jets med Laine i spetsen var NHL:s näst målgladaste lag. Patrik Laine firar sitt mål med lagkompisarna i Winnipeg Jets. Bild: All Over Press

Winnipeg var också säsongens bästa hemmalag med 32 segrar på 41 matcher. Tampa Bay sköt mera mål sammanlagt, men Winnipegs 277 strutar räckte till delad andra plats.

Ett annat åskådarvänligt kanadensiskt lag med en fin framtid, Toronto Maple Leafs, landade på samma saldo.

Snöskredsrevansch i Klippiga bergen

Sämst i hela ligan 2017 med 47 poäng. Slutspelslag med 95 poäng i grundserien ett år senare.

Inget snack om säsongens positiva totalsväng – coachen Jared Bednars Colorado Avalanche gjorde både fans och bevakare glada.

I huvudrollen för succén var lagets franchise-spelare, Nathan MacKinnon. 97 poäng av vilka 39 var mål och av dem en stor del så kallade stora mål. Trots att MacKinnon hade en åtta matchers skadepaus.

Den 22-årige skridskoraketen kommer att vara en av världens absolut bästa hockeyspelare i många år framöver.

Pris för bästa biroll går till Mikko Rantanen som till hundra procent tog vara på sin chans att spela bredvid MacKinnon. 84 poäng eller mera i NHL-grundserien har bara Jari Kurri, Teemu Selänne och Olli Jokinen gjort tidigare av finländarna.

En viktig händelse under säsongen var när missnöjda stjärnan Matt Duchene i november trejdades till Ottawa. Efter det lyfte Colorados spel ordentligt och i ett par månaders tid hörde Avs till ligans bästa lag.

Till slut blev det en ursinnig kamp om sista platsen till slutspelet i västra konferensen mellan Colorado och St.Louis. Säsongens sista match mellan Avalanche och Blues fällde avgörandet.

Det unga Colorado-gänget visade prov på att prestera när det gäller och slog det betydligt mera erfarna St.Louis med 5–2.

Av bara farten bjöd Avalanche hela ligans etta, Nashville Predators, på tufft motstånd i första slutspelsomgången – det krävdes sex matcher innan Nashville gick vidare.

Ensam McDavid kunde inte stoppa oljekrisen

Många kunniga hockeymänniskor tippade inför säsongen att Edmonton Oilers skulle spela om Stanley Cup på våren. Ifjol utmanade laget med superspelaren Connor McDavid som sin ledare stora starka Anaheim hela vägen i divisionsfinalen.

Framgången kom egentligen överraskande tidigt och sågs som ett tecken på att Oilers verkligen var på väg. Med McDavid, Leon Draisaitl och Ryan Nugent-Hopkins ett år mera erfarna skulle allt vara möjligt.

Och så fanns supertalangen Jesse Puljujärvi i laget. Fast ingen, inklusive coachen Todd McLellan, tycktes ha en aning om varför Puljujärvi fanns i Edmonton.

Om allt är möjligt så hör såklart också floppar till ”allt”-potentialen. Och flopp blev det enligt alla konstens regler. Säsongen tog käpprak riktning mot helvetet från första nedsläpp och slutspelsplatsen var i praktiken förlorad redan före jul.

Till slut skiljde 17 poäng Edmonton från västra konferensens sista slutspelsplats – ner till konferensens jumboplats var det bara åtta poäng...

McDavid producerade tillräckligt för att vinna poängligan andra året i sträck. Han såg ändå för det mesta ut som en enmansshow.

Connor McDavid blev för ensam. Connor McDavids klubb Edmonton har floppat rejält. Bild: Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Övriga spelarna tycks helt enkelt inte veta vad de skall göra när McDavid är på isen. När han inte är det, så finns det ingen i rinken med någon vision överhuvudtaget om hur man vinner ishockeymatcher. Det är som att alla väntar på att McDavid skall rädda dagen.

McDavid är ändå en stjärna – men på Edmontons slipsavdelning verkar hela gänget vara närmast analfabeter. ”Utvecklingsplanen” för Jesse Puljujärvi får igen agera exempel på hur totalt inkompetenta herrar det är som styr och ställer i Edmonton (Taylor Hall hälsar).

Quo Vadis Chicago?

Blackhawks var laget som ännu ifjol gick in i slutspelet som största favorit. Sen åkte Kane & Company ut i första omgången av slutspelet och den här säsongen var det inte ens nära att Chicago hade inlöst playoffbiljett.

Tredje sist i västra konferensen. Till och med Edmonton placerade sig före miniatyrdynastin som vann mästerskapet 2010, 2013 och 2015. Vad har hänt?

Svaret är delvis samma som i Detroit. Det vill säga man har trejdat bort alltför mycket kvalitet – Chicago gjorde till exempel sig av med Artemi Panarin. 74 poäng i Blackhawks förra säsongen förökades till 82 poäng i Columbus för Panarin.

Kanske det inte var så smart heller att inte hålla fast vid Teuvo Teräväinen för två sen? En Teräväinen i 2017–2018-form hade varit en stjärna i Chicago. Jep, jep.

Dessutom börjar mästarstommen att vara ordentligt förbi sin prime. Brent Seabrook var dålig, Duncan Keith bara en skugga av sina forna stordagar, Jonathan Toews likaså. Bara Patrik Kane levererade i gammal god (nästan) stil. Men storskytten blir lite av en soloartist om lagets spel inte löper.

Och så hade Chicago ingen ens till hälften trovärdig ersättare till långtidsskadade keepern Corey Crawford.

Slutligen så måste också frågan ställas: Har tiden kört förbi Joel Quenneville? Coach Q har ett förgubbat favorit- och antifavoritsystem som ingen kan rubba.

Förändringens vindar behövs i Windy City.

Boom-Boom-Boom – Bruins topplina är bäst i ligan

Kedjan med Patrice Bergeron som center och Brad Marchand samt David Pastrnak på kanterna är helt fantastisk. Bara för den trions skull är Bostons matcher alltid värda att se.

Patrice Bergerons kedja hör till NHL:s bästa. Patrice Bergeron är världens bästa defensiva forward. Bild: Icon Sportswire

Bergerons otroliga förmåga att göra rätt beslut och alltid placera sig rätt, Marchands ettrighet med och utan puck och Pastrnaks tjeckiska hockeybriljans rådde ingen på under hela året.

Till och med då Tampa Bays bredd och djup blev för mycket att tugga i för Bruins i divisionsfinalen, så var den totalt slutkörda Bostons första lina kungar på isen.

Här är vad kedjan åstadkom säsongen 2017–2018: i grundserien sammanlagt 99 mål och 228 poäng. Trots att Bergeron var borta i 18 matcher och Marchand i 14. Plus/minus-noteringen sammanlagt: +56.

I slutspelet blev det 53 poäng för kedjan på 12 matcher. 53 poäng på 12 matcher! Plus/minus var till slut något mänskligare: +12.

New York Islanders – ingen skärgårdsidyll precis

Matthew Barzal 85 poäng, John Tavares 84 poäng, Josh Bailey 71 poäng, Anders Lee 40 mål, Jordan Eberle 59 poäng.

Hur det är möjligt att det här laget förlorade fler matcher än vann och blev utanför slutspelet är ett stort frågetecken.

Svaret är ett otroligt dåligt försvarsspel, uselt målvaktsspel och underkänd lagmoral.

Då blir det förändring. Nya överbefälhavaren Lou Lamoriello sparkar alla med förlorarstämpel och kommer garanterat att se till att det blir ordning på täppan.

Att hålla John Tavares i Islanders – det är Lamoriellos första stora byggsten för en betydligt bättre framtid. Sen gäller det att hitta en trovärdig målvakt. Om de här två projekten lyckas kan Islanders vara i divisionsfinalen våren 2019.

Ovetjkin lever upp till sitt smeknamn

49 skott bakom burväktarna i grundserien. 15 till i playoff och ett slutligt segervrål som fick vaxet att gå ur öronen på mammutfossilerna i Sibiriens permafrost.

2000-talets bästa målskytt är inte längre ”bara” en jätte i grundserien.

Nu är han på riktigt Alexander den store (varför det forna Makedoniens kändaste kung är smeknamnsförebild till en rysk hockeystjärna har jag ingen aning om).

Det var ett mäktigt ögonblick att skåda då A. Ovetjkin insåg att hans och Capitals långa väntan äntligen var över. I dagens individcentrerade idrottsvärld blev det utpräglat Ovetjkins mästerskap.

Ovetjkin fick bra flankstöd av Oshie och Kuznetsov. Washingtonspelare firar på isen i segermatchen över Pittsburgh. Bild: All Over Press

Att säsongen och alldeles speciellt våren blev så perfekt hade hans center – Jevgeni Kuznetsov – en mycket stor andel i. Herrarna talade på alla möjliga sätt samma språk, mest av allt i rinken.

Kuznetsov är en vassare målskytt än Ovetjkins långvariga smörleverantör, gospodin Bäckström, vilket betydde att nummer 8 inte alltid måste skjuta själv, utan utmärkte sig även som framspelare mer än någonsin tidigare.

Ovetjkins paradox kan man då kalla det att Washingtons kapten ändå sköt mål på löpande band.

Nu är han i alla fall där – på toppen av hockeyhierarkin som en stor v-i-n-n-a-r-e.

”And the Hart Trophy goes to”...

Slutrakan på grundserien gjorde kampen om NHL:s tyngsta individuella titel hyperintressant. Länge såg det ut som om Patrice Bergeron var favorit. Sedan skadade han sig och föll ur diskussionen på grund av för få matcher helt enkelt.

Connor McDavid figurerade också envist i diskussionen. Men Hart handlar om vem som är mest värdefull för sitt lag och då är det minimikrav att nå slutspel.

Två namn blev solklara under årets två första månader: Colorados allt i allo Nathan MacKinnon och New Jersey Devils dito, Taylor Hall. Båda två formligen skyfflade in sina lag till slutspelet med sina individuella prestationer.

Los Angeles Kings-veterancenter Anze Kopitar blev tills slut tredje spelare att nomineras. 35 mål och 92 poäng och Kings i slutspelet blev avgörande.

MacKinnon (97 poäng), Hall (93 poäng) och Kopitar (92 poäng) placerade sig tripp-trapp-trull som femma, sexa och sjua i poängligan.

För mig är Nathan MacKinnon årets Hart Trophy-vinnare. Knappt före Hall. Kopitar är mycket bra, men inte en briljant raket på skridskor som de två övriga kandidaterna.

Är Nathan MacKinnon den viktigaste spelaren för sitt lag? Nathan MacKinnon har varit ett utropstecken sen han kom till NHL. Bild: Icon Sportswire

Mackinnon spelade minst matcher av trion, men gjorde ändå mest poäng. Och så lyfte han sitt lag i sista möjliga stund med till slutspelet i Colorados hemmahall.

Finländska höjdpunkter

Sju finländare överskred 20 mål och samma sju spelare gjorde minst 55 poäng. Och bättre lär det ska bli de närmaste åren. Solen är på väg uppåt på den blåvita hockeyhimlen.

Pekka Rinnes grundserie var fenomenal och kommer att belönas med Vezina-priset om en knapp vecka.Han blir den tredje finländska keepern efter Miikka Kiprusoff och Tuukka Rask att få priset som ligans bästa målvakt. Slutspelet glömmer vi.

Aleksander Barkov är den andra prisnominerade finländaren. Lady Byng Trophy är en lite diffus ”tävlingsklass” men hur som helst så vittnar nomineringen om att Finlands för närvarande bästa hockeyspelare åtnjuter högt anseende. Och också i Barkovs fall är det här bara början.

Är Aleksander Barkov den bästa NHL-finländaren? Aleksander Barkov Bild: Richard A. Whittaker/Icon Sportswire

44 mål av Patrik Laine under sitt andra år i NHL var formidabelt. Speciellt som Laine i ett par etapper under säsongen var mycket missnöjd med sitt spel. Ännu var Ovetjkin före Laine i skytteligan, men det lär förändras.

Mikko Rantanens 84 grundseriepoäng nämndes redan tidigare, men tål upprepning. Mackinnon-Rantanen kan bli en radarparklassiker precis som Gretzky-Kurri och Kariya-Selänne.

Och på tal om radarpar: Sebastian Aho och Teuvo Teräväinen. Här har vi en helfinländsk duo som, om det får fortsätta tillsammans, är på väg mot stora dåd.

Redan nästa säsong kommer Aho också att utmana Barkov om titeln som Finlands bästa hockeyspelare. Inget ”kanske” behövs.

Barkov – Aho – Laine – Rantanen – Saros – Tolvanen – Heiskanen..

Hoppas sommaren går snabbt.