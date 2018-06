Vasa och Karleby växer inte längre - det finns jobb men invånarna blir färre

Efter flera år av befolkningsökning i både Vasa och Karleby verkar invånarna nu bli färre. I Vasa minskade befolkningsmängden i fjol med mer än 200 personer och i år har minskningen fortsatt. I Karleby stannade tillväxten i fjol och hittills i år har Karlebyborna blivit 80 färre.

Både Vasa och Karleby är vana med att få fler invånare. Under 2010-talets första sex år växte Vasa med över 3 000 personer, Karleby med över 1 500 invånare.

Men i fjol blev Vasaborna 200 färre och i år har minskningen fortsatt. I Karleby stannade ökningen ifjol och i år skriver staden minus 80 invånare under de fyra första månaderna.

I Karleby vaknade beslutsfattarna till en ny verklighet när den preliminära statistiken för 2017 kom i slutet av året.

- Då ifrågasatte vi hur en minskning kan ha kommit fast vi haft en god tillväxt, arbetstillfällen har kommit till. Men ändå har invånarmängden gått ner. Och så förväntade vi oss att 2018 skulle det korrigeras, säger fullmäktigeordförande Bjarne Kallis (Saml).

Bjarne Kallis Bjarne Kallis Bild: Nathalie Lindvall

Finns inga människor i havet

Men just nu blir invånarna färre i alla kommuner i Mellersta Österbotten förutom i Vetil som skriver plus fyra invånare under årets fyra första månader.

- Siffrorna är verkligen förvånande. Om du haft en ökning med kanske 200 per år och kommer minus så väcker det uppmärksamhet och man börjar fråga vad det här beror på, säger Kallis.

Kallis har ingen förklaring till vad som hänt, men nämner att de större städerna i södra Finland lockar folk. Dessutom har både Vasa och Karleby ett läge vid havet som kanske är en utmaning.

- Visst är vi ett fönster till Europa och Norden. Men om vi jämför med Seinäjoki med starka kommuner i alla riktningar så har de större möjligheter att växa än en kuststad. Vi har havet på ena sidan och där finns inte folk som flyttar in.

Ingen orsak till oro

Enligt Jan Saarela, professor i demografi vid Åbo Akademi i Vasa, finns ändå ingen orsak till oro.

Jan Saarela man framför fönster Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa

- Skulle det vara fråga om trender på lång sikt kan man börja fundera på konsekvenser. Men det här kan vara det vi brukar kalla slumpmässig variation.

Å andra sidan säger stadsdirektör Stina Mattila i Karleby att det är klart man ska fundera på hur man kan påverka siffrorna från stadens sida.

Stina Mattila Stadsdirektör Stina Mattila i Karleby Bild: Yle/ Kjell Vikman

- Jag är nog orolig. För en livskraftig stad så är första tecknet att folk vill flytta in och att befolkningsmängden ökar, säger Mattila.

Grannkommuner drar bra?

Att storstäderna i södra Finland lockar folk behöver i det här skedet varken utarma Karleby eller Vasa enligt Saarela.

Dessutom kan dagens siffror tyda på att grannkommunerna drar bra. Folk kanske jobbar i stan men vill bo på landet.

- Varken Vasa eller Karleby är några storstäder. Ofta går det bra att bo i någon kranskommun och pendla.

Alla ska bo i höghus?

Totalt sett blir österbottningarna fler. På 2010-talet har de blivit 4500 fler. Också Mellersta Österbotten har vuxit med några hundra invånare under samma period.

Vad säger du om de siffrorna, hur är läget för hela Österbotten?

- Det beror på vilka delar av Österbotten man tänker på. En del kommuner har förlorat den unga befolkningen. Det kan vara viktigt att ha Vasa som motor och på sikt kan det vara ett problem också för kranskommunerna om inte Vasa drar. Men det är fråga om en helhet.

Vasa torg en vy över vasa torg där flera olika stånd är uppställda Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Globalt sett så bor en allt större del av befolkningen i städer.

- Men man kan fråga sig om man mår bra av det. Ur miljöperspektiv borde alla bo i 20-våningshus och så skulle vi ha landsbygden för att odla grödor, säger Saarela.

Sänka skatt och bygga stadskärna

Enligt Saarela är det avgörande att kommunerna lyckas få barnfamiljer och unga personer att flytta in.

- Attraktiva bostadsområden, jobb och studiemöjligheter är det allra viktigaste och i synnerhet att man får in barnfamiljer. Det är enomt viktigt att få in ung befolkning.

Karleby ska försöka locka fler invånare genom positiva nyheter. Målet är bland annat enligt Kallis att sänka skatten.

- Att sänka skatteöret kan ha sin lilla betydelse. Och att stadsplanera så vi får fler familjer till stadskärnan. Det är flera små faktorer som kan bidra.

Karta över Karleby Karta över Karleby. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Enkät bland utflyttare

Karleby planerar också att fråga personer som har flyttat bort om orsakerna till flytten.

- Jag nöjer mig inte med den här situationen. Vi ska göra undersökningar med folk som flyttat bort. Hur de tänker, varför har de flyttat. För att få en konkret analys. Då är det kanske lättare hitta korrigerande åtgärder.