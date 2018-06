Djurägare riktar klagomål mot hittedjurshusets ägare i Pyttis som i sin tur suckar över människors okunskap

Löytökissa Nelli sulatti omistajansa Esa Siltalopin sydämen. Parissakymmenessä vuodessa Nellistä on tullut Siltalopille tärkeä ystävä, joka on oleellinen osa elämää. Vaikka Nelli viihtyy kotikissana, on se säilyttänyt villikissan luonteensa.