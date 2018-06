Finländska segertorkan fortsätter – Alexandersson förde Stora Tuna till första Venlasegern på över 30 år

Världens bästa orienterare Tove Alexandersson avgjorde Venlakavlen på den sista etappen. Hon förde Stora Tuna OK till en överlägsen seger i tävlingen där MS Parma var bästa finländska lag.

För åtta år sedan vann Tampereen Pyrintö Venlakavlen men sedan dess har ingen finländsk klubb lyckats ta hem segern i orienteringsklassikern.

I årets tävling som avgjordes i Hollola ledde MS Parma efter två etapper men det blev till slut en tredje plats för laget.

Segern gick till Stora Tuna OK från Sverige som hade Tove Alexandersson på den sista etappen. Alexandersson gick ut tre minuter efter täten på sin etapp men hämtade snabbt in försprånget.

Halvvägas in i etappen gick hon upp i ledning och förde sedan laget i som segrare, drygt fem minuter före Göteborg Majorna OK.

– Det var ett riktigt bra lopp och kände mig stark hela vägen. Det är helt fantastiskt att vi presterar så här bra, säger Alexandersson till Yle.

Alexandersson har vunnit det mesta som går att vinna men det här var första gången hon fick springa i mål först i Venlakavlen. Segern var Stora Tunas första på 33 år.

– Det här är jättestort. Jag tycker om de här tävlingarna och att få tävla för klubben, säger Alexandersson.

I det segrande laget tävlade förutom Alexandersson också Anna Mårsell, Magdalena Olsson och Julia Jakob.

Resultat:

1. Stora Tuna OK 2.37,32

2. Göteborg Majorna OK +4.45

3. MS Parma +5.10

4. Järla Orientering +6.34

5. Alfta ÖSA OK +6.39

6. Ol Norska +7.08

7. Koovee +9.14