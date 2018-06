Lammkött eller surnad småfisk- medeltidens Raseborg skildras i ny bok

Boken Glans och vardag på Raseborgs slott ges ut av Västnyländska kultursamfundet i sommar.

Frilansreportern Niclas Erlin och fotografen Lina Enlund har strävat efter att göra den medeltida borgens historia levande för dagens läsare.

Länge sen sist

Den första boken om Raseborgs slott i Snappertuna utkom 1896.

Även om slottet senare beskrivits i bygdehistorien och i form av olika guider så är det alltså nu dags för en grundligare uppdatering.

Text och bild av Niclas Erlin och Lina Enlund. man och kvinna invid vägg Bild: Monica Slotte / Yle

- Det har kommit nya forskningsresultat om borgen under de senaste åren, arkeologerna är aktiva och gör fynd och turismen kring borgen växer, konstaterar författare Niclas Erlin.

Borgen i ord och bild

Boken var från första början tänkt att vara informativ men också visuell.

Därför vidtalade Niclas Erlin sin tidigare kollega fotografen Lina Enlund redan innan han började skriva. De har jobbat tillsammans vid tidningen Västra Nyland.

- Under tiden då han skrev boken så sprang jag iväg till borgen och tog foton under alla årstider. Också under olika tider på dygnet för att få olika ljusförhållanden, berättar Enlund.

Tornet har rekonstruerats utan klar vetskap om hur det såg ut. interiör borg Bild: Lina Enlund

Hon har alltid varit mycket fascinerad av borgen och besökte den då hon flyttade till regionen.

- Jag har kanske inte tänkt så mycket på historien utan försökt fånga borgens stämning idag, förklarar Lina Enlund.

Niclas Erlins dotter Saga Erlin bidrar med akvareller föreställande medeltiden och dess människor.

Saga Erlin har skildrat livet i borgen. teckning av kvinna Bild: Saga Erlin

- Hon tycker om att teckna och måla på fritiden. På det här sättet slipper vi simulera medeltid med moderna fotografier eller utklädda människor, förklarar hennes pappa.

Målningar från 1800-talet visar hur igenvuxen borgen var.

Samma intryck förmedlar också de tidigaste fotografierna från förra sekelskiftet.

- Vi ser att borgen var i bedrövligt skick men också hur olika reparationer började företas.

Eva Tordera Nuño står för bokens layout.

Kungar och vanligt folk

Niclas Erlin påminner om att Raseborgs slott har en kunglig historia.

Den avsatte kungen Karl Knutson Bonde bodde några år här med sitt hov.

Borgen befann sig i den politiska hetluften under medeltiden då inre unionsstrider utkämpades inom Norden.

- Samtidigt fanns det en vardag där borgen fungerade som ett ekonomiskt och administrativt centrum för hela västra Nyland. Eller egentligen mellan Borgå och Åbo.

Raseborgs slott var också en stor och viktig arbetsgivare.

Boken ges ut av Västnyländska kultursamfundet. bokkonvolut med hammare och borg. Bild: Lina Enlund

- Där fanns allt från pigor och drängar till skrivare. Helt vanliga, arbetande människor som snickare och murare och de som bryggde öl.

Militären och knektarna som fanns där var inte i majoritet.

De medeltida borgarna var långt självförsörjande med ladugårdar, djur och odlingar.

Människornas meny varierade mycket beroende på vilket bord man bänkade sig vid.

Borgens invånare hade olika menyer. teckning av människor i borg. Bild: Saga Erlin

- Fogden åt lammkött och nöttunga, saltad ål och rökt braxen. Det fanns rågbröd och öl av bättre slag.

Vid tjänstefolkets bord serverades däremot hackmat, korv och surnad småfisk. Till det bröd bakat på kornmjöl.

Strategiskt läge

Enligt Niclas Erlin har forskningen inget riktigt klart svar på varför man valde att bygga Raseborgs slott där det nu finns.

- Placeringen är litet speciell. Borgen fanns i det som då var den inre skärgården. Den låg väl till för kommunikation som i första hand gick på köl.

På det sättet var den skyddad men samtidigt något avlägset belägen. Den låg inte vid den yttre farleden och det var tio kilometer från borgen till den stora landsvägen.

Raseborg byggdes på 1370-talet under den andra större borgvågen.

Då uppfördes också Kastelholm på Åland och Korsholm i Vasa, i Österbotten.

Under den tidigare vågen vid slutet av 1200-talet byggdes Åbo slott och Tavastehus slott samt Viborgs slott.

- När borgen övergavs på 1550-talet så frystes historien på sätt och vis. Borgen och dess omgivningar har lämnats orörda, i motsats till hur det är vid andra borgar.

Allt fler turister hittar fram till slottet. medeltida borg Bild: Lina Enlund

Färska fynd

Lina Enlund har fotograferat vissa av de objekt som arkeologerna har grävt fram.

- En hammare och en guldring, en sax och ett klädesspänne, fragment av kläder och vapen.

Forskarna lägger enligt Niclas Erlin föredömligt snabbt ut sina forskningsresultat.

För hundra år sedan var man ivrig och byggde och renoverade mer än vad man skulle få tillstånd till idag.

Om det är bra eller illa kan man förstås ha delade meningar om.

- Det betyder att borgen är mycket större och ståtligare nu, tack vare renoveringarna. Annars hade den varit ännu mer av en ruin.

Medeltidsentusiaster presenterar sig

I en annan bok som ges ut i medlet av juni möter vi dagens riddare och fotfolk i rätt mundering.

Det är Raseborgs medeltida sällskap RAMS som ger ut den tvåspråkiga publikationen Medeltid på Raseborg - Keskiaikaa Raaseporissa.

Det gäller att hållas kvar på hästen. tornerspel till häst Bild: Tapio Laasonen

Sällskapet grundades 1997 och fick en snabbt växande skara medlemmar.

RAMS deltog många år i Hämeen Linnan Keskiaikamarkkinat vid Tavastehus slott.

Egen marknad i Raseborg

2006 beslöt RAMS ta steget ut och arrangera en egen medeltidsmarknad med tornerspel vid Raseborgs slott.

Evenemanget ordnades i samarbete med det rikssvenska riddarsällskapet Celeres Nordica från Uppsala.

Regissören och skådespelaren Dan Idman och producenten Kerstin Karlberg har fungerat som bokens redaktörer.

De anger historiska milstolpar och berättar om bemärkta personer och händelser kring borgen.

En lång rad fotografer har under årens lopp dokumenterat riddarnas aktiviteter och deras bilder finns också med i boken.

I år arrangerar Raseborgs medeltida sällskap RAMS medeltidsmarknad med torneringar för tionde gången vid Raseborgs slott 14–15.7.2018.