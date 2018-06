En överraskande upptäckt – den australiensiska författaren Robert Drewe visade sig vara 1 % finländare

Passet anger din nationalitet, men om du låter dig DNA-testas, kan du plötsligt få väldigt överraskande uppgifter om din bakgrund. Så gick det för den australiensiska författaren Robert Drewe som till sin egen förvåning visade sig ha finskt blod i sina ådror.

Allting fick sin början i december 2017 när Robert Drewes hustru gav ett DNA-test i julklapp till sin man. När man passerat 70-strecket kan det var roligt att veta mer om sitt ursprung och som ättling till deporterade britter vill man kanske nyansera bilden av kriminella förfäder som befolkade det avlägsna landet Australien.

Sagt och gjort. Robert Drewe gjorde ett salivtest och inväntade svaret som några månader senare skulle slå honom med häpnad. 99 % av den förmodade arvsmassan var igenkännbar och kunde härledas till det brittiska arvet.

DNA-analysen som Robert Drewe fått på posten visade att han var 48 % britt, 31,5 % irländare, skotte och walesare och 19,5 % fransman.

Ett land av förbrytare

Så långt var allting gott och väl och helt i enlighet med de förväntningar som kunde tillskrivas en australiensare vars förfäder sex generationer tillbaka i tiden befolkade de brittiska öarna. Den resterande procenten gjorde honom ändå förbryllad.

Robert Drewes senaste roman rymmer en dedikation från en finne till en annan! Robert Drewes roman med dedikation Bild: Yle/Petter Lindberg

Den genetiska kartläggningen visade nämligen att den återstående procentenheten placerade honom i Finland.

Robert Drewe har aldrig besökt Finland, men vetskapen om att han nu var finländare (om så bara 1 %) väckte ett intresse för det avlägsna landet i norr. Wikipedia och Google blev omedelbara portar till ett alldeles nytt intresse och kunskap om Sibelius och Paavo Nurmi byggdes på med mer detaljerad information om finnar som emigrerat till Australien på 1800-talet.

- Jag fann finska guldgrävare på 1800-talet, förrymda sjöman några årtionden senare och arbetssökande finländare efter andra världskriget, säger han när vi träffas på ett café i närheten av Fremantle.

Att bli finländare i mogen ålder

Robert Drews vetgirighet och stolthet ägde inga gränser, men medan han fördjupade sig i de finska emigranternas olika levnadsöden, hade de övriga familjemedlemmarna roligt åt hans nyvaknade intresse.

Sönerna nynnade Monty Python låten Finland, Finland , Finland – The country where I like to be, medan döttrarna fnyste åt romantiska fantasier om renskötare eller blodtörstiga vikingar. Robert Drewe fick behålla sin procent för sig själv och i all tysthet fundera över sitt nyfunna arv.

- Allting pekade ändå på skandinaver som härjade och plundrade i England under vikingatiden.

Robert Drewe utanför stamcaféet i Fremantle. Författaren Robert Drewe framför ett café i Fremantle Bild: Yle/Petter Lindberg

En senkommen finsk immigrant skulle ha lämnat ett tydligare genetiskt avtryck. Därför måste den ensamma procenten härledas betydligt längre bakåt i tiden.

Det finländska arvet

Men den nyfunna procenten finskhet gav också anledning till självreflektion och en kolumn i tidningen West Australian. Vem är jag egentligen? Och finns det i mitt liv episoder och val som möjligen kan härledas till detta okända ursprung? Har den finska genen helt enkelt styrt mitt liv utan min vetskap?

Sådana grubblerier utmynnar lätt i efterhandskonstruktioner, men när Robert Drewe ser tillbaka på sitt liv finns det medeldistanslöpare (Paavo Nurmi), film- och musikälskare (Renny Harlin & Jean Sibelius) och arkitekter (Alvar Aalto) i familjen. Slump eller inte, men en viss betydelse kan man kanske tillskriva den där ensamma finska procenten.

En annan mindre uppenbar finsk påverkan är det historiska intresset som Robert Drewe odlat i många av sina romaner. När han läste om finska emigranter upptäckte han att deras livsöden korrelerade med hans egna romanfigurer.

-Till min egen förvåning mötte jag berättelser om finska sjömän och guldgrävare, berättelser som påminde om många av mina egna historiska romaner.

Den inneboende finnen

Men i övrigt har upptäckten inte förändrat Robert Drewes liv i någon högre grad. Visserligen är han stolt som en tupp över sitt finska påbrå, men livet i Australien fortsätter sin gilla gång.

-Men jag borde ju nog besöka Finland. Hurdan är maten?

DNA-testet gav upphov till en kolumn i tidningen West Australian. Robert Drewe skrev en kolumn om sitt finska ursprung Bild: Yle/Petter Lindberg

Pratstunden om Robert Drewes förvånande upptäckt övergår i en renodlad intervju om matkulturen, den politiska situationen och klimatförändringens inverkan på Finlands årstider. Jag svarar på Robert Drewes nyfikna frågor så gott jag kan och tillägger att han faktiskt borde göra slag i saken och ta sig en titt på sitt nya hemland.

- Även 1 procent förpliktigar, säger jag och tillägger att den procenten även kan komma till nytta, inte minst i sociala situationer som kräver en dräpande ursäkt eller ett snabbt svar.

- Du kan alltid skylla på din inneboende finne! Han tål nog det mesta.

Robert Drewe skiner upp.

- Det är en alldeles utmärkt idé. I framtiden kommer jag att skylla på min inneboende finne och hävda att det var han som fick mig att bete mig illa eller dricka för mycket.