Koovee vände på steken på den fjärde etappen och vann Jukolakavlen – Paimion Rasti tog historisk pallplats

Tammerforsföreningen Koovee som tillhörde förhandsfavoriterna vann orienteringsstafettävlingen Jukolakavlen. Oleksandr Kratov gjorde en jätteinsats på den fjärde sträckan som visade sig bli avgörande. Paimion Rasti från Pemar gick i mål som trea och tog sin bästa placering genom tiderna.

Den fjärde sträckan av sju totalt visade sig bli av avgörande karaktär. Koovees Oleksandr Kratov gick ut som elva, 5.43 efter ledande IFK Göteborg och Jonas Pilblad.

Kratov som var över sju minuter snabbare än Pilblad kom till växling som etta, 1:18 före de svenska utmanarna.

Koovee firar segern efter målgång. Bild: Lehtikuva / Emmi Korhonen

Schweizaren Daniel Hubmann var också med i segrarlaget för två år sedan. Han gick ut på den sista sträckan 50 sekunder före Eskil Kinneberg i IFK Göteborg.

– Jag gick ut på ankarsträckan från en bra position men marginalen var ändå inte jättestor. Jag var nervös och visste att jag måste göra bra ifrån mig för att vi ska vinna. Jag gick för fullt och var fokuserad.

– Då jag kom i mål hörde jag att marginalen hade växt. Jag försökte njuta ända till slutet. Terrängen var bra och utmanande, sade Hubmann till Yle Urheilu efter målgången.

Koovee vann år 2016 och var tvåa i fjol. I Tammerforslaget vann Joni Hirvikallio och Kenny Kivikas för första gången, medan den övriga kvintetten var med för två år sedan.

Historiskt för Paimion Rasti

Paimion Rasti från Pemar kom i mål som trea, knappt nio minuter efter täten.

Fredric Portin gick ut på den tredje etappen som 71:a men kom till växling som 20:a. Därefter fortsatte Pemarföreningen närma sig tätplaceringarna.

På den sjätte etappen avancerade Frédéric Tranchand från sjua till trea och Olav Lundanes på ankarsträckan lyckades bevaka positionen.

Placeringen var föreningens bästa genom tiderna. 2010 var laget femma. I årets lag ingick Daniel Stenlund, Jesse Laukkarinen, Fredric Portin, Vili Niemi, Bartosz Pawlak, Frédéric Tranchand och Olav Lundanes.

Resultat:

1. Koovee (FIN) 7.27.18

(1. Joni Hirvikallio, 2. Topi Anjala, 3. Lauri Sild, 4. Oleksandr Kratov, 5. Kenny Kivikas, 6. Timo Sild, 7. Daniel Hubmann)

2. IFK Göteborg (SWE) 7.31.57

(1. Max Peter Bejmer, 2. Johan Högstarnd, 3. Vetle Ruud Bråten, 4. Jonas Pilblad, 5. Jens Wängdahl, 6. Fredrik Bakkman, 7. Eskil Kinneberg)

3. Paimion Rasti (FIN) 7.35.56

1. Daniel Stenlund, 2. Jesse Laukkarinen, 3. Fredric Portin, 4. Vili Niemi, 5. Bartosz Pawlak, 6. Frédéric Tranchand, 7. Olav Lundanes)



4. Halden SK (NOR) 7.39.34

5. Södertälje Nykvarn (SWE) 7.40.00

6. Kalevan Rasti (FIN) 7.43.50

7. Nydalens SK (NOR) 7.43.57

8. Stora Tuna OK (SWE) 7.44.09

9. Malungs OK (SWE) 7.45.17

10. Hiidenkiertäjät (FIN) 7.46.34

14. Tampereen Pyrintö (FIN) 7.48.49

18. Helsingin Suunnistajat (FIN) 7.57.32

20. Vaajakosken Terä (FIN) 7.57.48

Se den kompletta resultatlistan på tävlingens webbplats.