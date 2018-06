KPV storsatsar och värvar bekanta namn från Tyskland: "Nu känns det som att klubbens målsättning och ambition passar ihop med mina egna tankar"

Sebastian Mannström och Charalampos Chantzopoulos avslutar säsongen i KPV som jagar en plats i fotbollsligan nästa säsong. Den 29-årige Mannström som har en imponerande meritförteckning återvänder till Karleby efter en paus på nästan tolv år. Greken Chantzopoulos spelade förra säsongen i Jaro.

Mannström som är född i Karleby har hunnit bli 29 år gammal. Han lämnade Karleby och GBK efter säsongen 2007 och har efter det representerat Jaro, HJK, SV 07 Elversberg, FC Inter och Stuttgarter Kickers.

De två senaste åren har mittfältaren spenderat i tyska Stuttgart Kickers som spelar i Regionalliga sydväst på den fjärde högsta serienivån, motsvarandes division 3 i Finland. Förra säsongen slutade laget tia i serien.

Mannström har tecknat på ett kontrakt med KPV för den resterande delen av säsongen.

– Jag har i många år följt fotbollen i Karleby. Nu känns det som att klubbens målsättning och ambition passar ihop med mina egna tankar, säger Mannström på klubbens webbplats.

KPV som har en stark trupp ligger trea i division 1, tre poäng efter ledande HIFK. I onsdags såg Mannström KPV förlora toppmötet med 0–2.

– Jag såg matchen mot HIFK i Helsingfors och skapade mig en bild om lagets styrkor och svagheter.

Förutom Mannström förstärker även greken Charalampos "Haris" Chantzopoulos Karlebyklubben. Den långa mittbacken spelade förra säsongen 24 matcher i Jaros tröja.

Efter säsongen lämnade han Jakobstadslaget för spel i tyska Rot-Weiss Erfurt som höll till i 3. Liga som är den tredje högsta serienivån. Erfurt tog bara 13 poäng på 38 matcher och degraderades efter säsongen.