Var står världsmästarna? – Mexiko första testet för den stora förhandsfavoriten

De eviga åttondelsfinalisterna Mexiko har en tuff uppgift i VM-premiären när man ställs mot de regerande mästarna. Ruskigt starka Tyskland omges av en del frågetecken, men förväntas visa upp kvalitet direkt från start.

Luzjniki-stadion, Moskva klockan 18.00

Matchen sänds i Yle TV2 och på Yle Arenan med svenskspråkigt referat av Antti Koivukangas och med Jani Lyyski som expertkommentator.

Tio raka segrar i kvalet, sju av dessa med tre mål eller fler. Det var aldrig fråga om huruvida Tyskland skulle spela VM, frågorna har mer kretsat kring hur, mot vem och med vilket "mannschaft".

Joachim Löw har länge suttit på posten som tysk förbundskapten och har blykoll på vad som finns tillgängligt, vilket också ger hans prioriteringar och val mer djup och relevans när man betänker aktuella petningar.

Joachim Löw under en presskonferens. Joachim Löw under en presskonferens. Bild: ZURAB KURTSIKIDZE / EPA / AOP

Inte nog med att Tyskland går in i mästerskapet som regerande mästare, man vann också Confederations Cup 2017 med reservlaget och är regerande U21-mästare i Europa.

Vinnarkultur, kvalitet och anor är trötta klyschor men väger ändå tungt då man står sju matcher från en titel som man redan har vunnit fyra gånger.

Det finns frågetecken inför premiären, till exempel på målvaktsposten, men skulle det vara så att Manuel Neuer inte är 100 procent redo är Marc-André Ter Stegen en hungrig världsmålvakt med vinnarkvaliteter i överflöd.

Tyskland kommer att spela VM-fotboll långt in i juli.

Att åka till VM och spela fyra matcher klassas för många deltagande nationer som en succé, men för Mexiko skulle ytterligare ett uttåg i åttondelsfinalerna vara just det: YTTERLIGARE ett uttåg i åttondelsfinalerna.

Efter att ha missat VM i Italien 1990 på grund av avstängning har mexikanerna varje gång plikttroget dykt upp på kalaset, manövrerat sig igenom gruppspelet och fallit tungt varje gång.

Sommaren 1994 var det Bulgarien, 1998 var det Tyskland, 2002 var det USA, 2006 och 2010 var det Argentina och för fyra år sedan satte Holland och en fallande Arjen Robben punkt för Mexikos VM.