Barn hittade farlig kniv i sandlådan på en bostadsgård - flera knivar har tidigare hittats under våren

Under våren har flera vassa köksknivar hittats på gården i Kvarnbäcken i Helsingfors. Invånarna är oroliga för barnens säkerhet.

Det var barn som lekte på gården som hittade knivarna. En var gömd i sandlådan och ett par andra hittades i buskarna runt omkring.

För ett par veckor sedan hade en kniv också stuckits in i sandlådans kant så att eggen stack ut. Under våren hittades en kniv i en snödriva på gården, som befinner sig på Väderkvarnsvägen.

Sebastian Niemistö bor i huset och har två barn.

- Det var en vass filékniv, som man verkligen kan skada sig på om man tar i den på fel sätt, säger Niemistö.

Hans granne har polisanmält händelsen. Också på granngården har det hittats knivar, enligt Niemistö.

- Man blir väldigt noggrann med att ha koll på vad barnen gör, speciellt i sandlådan. Vi har också berättat tydligt för dem vad de ska göra om det hittas fler knivar.

Diskussionen har gått het i grannskapet.

- Alla är ganska skärrade, det är svårt att förstå att människor kan göra något sådant, speciellt när det är barn iblandade, säger Niemistö.

Polisen utreder fallet

Helsingforspolisen har inlett en förundersökning i fallet.

- Enligt våra upplysningar verkar det vara frågan om en avsiktlig handling. Vi utreder det som vållande av fara, säger kriminalkommisarie Reijo Enqvist vid Helsingforspolisen som ansvarar för utredningen.

Hoppa över Twitterpostning

#Polisen varnar: barn hittade flera köksknivar på gården vid flervåningshus i #Kvarnbäcken https://t.co/7wEAbbvZmy — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) June 18, 2018

Han uppmanar människor att ringa till nödcentralen om liknande situationer uppstår.

- Speciellt om det är frågan om en lekplats eller i närheten av den. Då får man snabbt en polispatrull på plats som kan göra nödvändiga undersökningar på platsen och föra saken vidare, säger Enqvist.

Polisen begär att tips om fallet ska lämnas in via e-post analyysi.helsinki(at)poliisi.fi eller via telefon på numret 0295 417 931.