Panama höll Belgien stången i en halvlek – Mertens läckra volleymål öppnade spjällen

Det dröjde 47 minuter innan Belgien lyckades få hål på VM-debutanten Panama. Dries Mertens läckra volleymål sänkte Panamas hopp om en historisk VM-poäng.

Det har inte varit någon dans på rosor för stornationerna i början av VM. Frankrike vann utan att imponera, Tyskland föll tungt medan Brasilien, Argentina, Portugal och Spanien står på en poäng efter en omgång.

Belgien, en av de sista stora medaljkandidaterna, inledde i dag sitt VM med att ta tre poäng mot Panama. Dries Mertens öppnade målskyttet och Romelu Lukaku satte två fullträffar då Belgien vann med 3–0.

– Det är ingen stormvarning men en stabil insats av Belgien. Man får vara nöjda med det här mot ett knepigt motstånd. Det ska bli intressant att följa Belgien under VM, säger Yle Sportens expert Jens Mattfolk.

Panama som gör sitt första VM lyckades stänga ner matchen i den första halvleken och Belgien hade trots stort bollinnehav svårt att skapa målchanser.

Men det höll bara i en halvlek för Panama. Direkt efter paus tryckte Dries Mertens in det förlösande målet före Belgien med ett riktigt konststycke. Mertens klippte till på volley och bollen seglade in i den bortre burgaveln.