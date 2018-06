Efter VM-historiens näst snabbaste röda kort: Japan skrällde mot decimerat Colombia

Det var bäddat för sydamerikansk fest på onsdagen. Men den colombianska matchen förstördes i praktiken redan i den tredje matchminuten. Till slut var det Japan som tog tre poäng – slutsiffrorna skrevs 2–1 i Sardansk.

Utgångsläget var klart: Colombia, som i VM 2014 stått för nationens främsta fotbollsbedrift då man tog sig ända till kvartsfinal, var favorit. Frågetecknen kring den japanska truppen var helt enkelt för många.

Men redan innan matchen körde igång kom det första bakslaget för colombianerna: James Rodriguez var inte i skick att stå på plan i 90 minuter, och fick inleda matchen från bänken.

Då matchen väl körde igång var händelserna minst sagt dramatiska.

Redan i den tredje spelminuten lyckades Japan rada upp några livsfarliga lägen och Espanyol-mittfältaren Carlos Sanchez kände sig tvungen att rädda ett japanskt skott – med händerna.

Belöningen? Rött kort – och en straff som Japan förvaltade väl. Det var Dortmund-liraren Shinji Kagawa som pangade in bollen från straffpunkten.

Sanchez röda kort var det näst snabbaste i VM-historien. Endast argentinaren José Batistas klassiska utvisning redan i den första minuten mot Skottland VM 1986 kommer före. Totalt var det den tredje gången i VM-sammanhang som en spelare fått rött kort under matchens tio första minuter.

Men Colombia kom tillbaka. Med dryga fem minuter kvar av den första halvleken fick sydamerikanerna en frispark nära straffområdet och 25-årige Juan Quinteros kluriga variant överlistade både den japanska muren och målvakten.

Mittfältaren skickade iväg bollen längs med marken – under den hoppande muren – och spelredskapet tog sig nätt och jämnt över mållinjen. 1–1.

Med en halvtimme kvar av matchen kom det väntade colombianska bytet: Målskytten Quintero plockades bort – och James Rodriguez hoppade in. Men bytet gav inte utdelning. Istället var det Japan som slog till igen, den här gången från hörnflaggan.

Yuya Osako stod för avslutet då han skarvade in bollen i den 73:e matchminuten – och avrundade samtidigt segersiffrorna till 2–1 för sitt Japan.

Grupp H fortsätter klockan 18 med Polen – Senegal.