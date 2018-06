Om fyra år samlas 20 000 orienterare på åkrarna i Ebbo i Borgå: ”Det blir mycket roligt jobb för vår klubb OK Trian”

OK Trians ordförande Jari Johansson

OK Trians ordförande Jari Johansson OK Trians ordförande Jari Johansson Bild: Yle/ Carmela Walder

Orienteringklubben Trians ordförande Jari Johansson jublar över att hans förening får ordna världens största orienteringstävling Jukolakavlen.

Ebbo åldringshem förvandlas från ett övergivet äldreboende till en tävlingscentral som sjuder av liv.

Det är tomt i Ebbo åldringshem. Det vittnar också de överstrukna namnen på skylten om. Skylten vid Ebbo åldringshem Bild: Yle/ Carmela Walder

Ebbobon Rasmus Svahn tycker att det är häftigt att tävlingarna kommer till hans hemknutar. Han är företagare med matrestaurang och kiosk och planerar att finnas på plats under tävlingarna.

Han leker också med tanken att hyra ut sitt hus till någon orienteringsförening. Han kan till och med stå till tjänst med att servera mat i huset.

I Ebbo finns många småhus. Bland annat Rasmus Svahn funderar på att hyra ut sitt hus under tävlingsveckoslutet. Småhus nära Ebbo åldringshem Bild: Yle/ Carmela Walder

Han har ännu inte talat med bybor och grannar och hört deras reaktioner på att Jukolakavlen kommer just till Ebbo, men har räknar med positiva kommentarer.

Han pekar på att servicen har försvunnit från byn.

- Kanske man får upp ögonen för att här finns möjlighet till vad som helst efter det här.

Att få arrangera Jukola har varit ett av OK Trians mål

OK Trians ordförande Jari Johansson säger att en av orsakerna till att Sibbo-Vargarnas orienteringssektion, Akilles OK och OK Orient slog ihop sig 2014 var att få ordna Jukolatävlingarna.

Föreningarna hade redan ordnat flera olika stortävlingar och det naturliga målet efter sammanslagningen var att få ordna världens största orienteringstävling inom en snar framtid.

- Vi har ett bra gäng. Vi vet att vi klarar det här.

Han ser det som en optimal tidtabell att ordna Jukola åtta år efter att föreningen grundades.

Ebboterrängen är mycket lämplig

Ebbo har en terräng som är både krävande och rolig att orientera i. De som var och granskade terrängen inför valet sa att Ebbo är en av de tre bästa terrängerna man har haft i Jukola, enligt Johansson.

Tävlingscentralen kring det före detta äldreboendet i Ebbo blir kompakt och det blir möjligt att följa med tävlingarna nästan från varje punkt.

Tävlingscentralen sätts upp på åkrarna kring Ebbo åldringshem. Jukolakavlen ordnas här i Ebbo 2022. Bild: Yle/ Carmela Walder

Han är medveten om att det finns björnar i Ebboskogarna.

- Vi har tänkt på det här, men enligt det vi vet så har de inte rört sig på det område där vi tänker orientera.

Johansson hoppas att tävlingen hämtar med sig liv till Ebbo by. Det händer mycket redan före tävlingarna och sedan kommer den stora smällen veckoslutet före midsommaren 2022.

I dag är flera av fastigheterna vid det före detta äldreboendet tomma. Ebbo åldringhem i Borgå Bild: Yle/ Carmela Walder

Markägare och Borgå stad positivt inställda

Enligt Jari Johansson har markägarna förhållit sig positiva till planerna. OK Trian har också fått stöd från Borgå stad och Nylands förbund för att arrangera Jukola.

Under veckoslutet samlades 20 000 orienterare för att delta i Jukolakavlen i Hollola. OK Trian räknar med minst lika många deltagare i tävlingarna om fyra år.

Fram till dess räknar föreningen med att mycket jobb ska göras.

- Vår tävlingsledares dröm har alltid varit att få arrangera Jukola så det är bara att sätta sig ner och börja planera.

Ordförande räknar alltså med mycket jobb, men roligt jobb, fram till 2022.