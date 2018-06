Ryssland tog jättekliv mot åttondelsfinal – inte ens startande Salah kunde rädda Egypten

Två spelade matcher, åtta (!) gjorda mål. Ryssland som i årets VM enligt många skulle åka ut i gruppspelet har tystat kritikerna. Efter 3–1 mot Egypten, med Mohamed Salah i öppningselvan, är värdnationen så gott som klar för åttondelsfinal.

Vågar man kalla det en stormvarning?

5–0 mot Saudiarabien följdes upp av 3–1 mot Egypten. För att Ryssland nu ska falla ner till trea i gruppen krävs det att Saudiarabien vinner stort över både Uruguay och Egypten samtidigt som värdarna faller mot sydamerikanerna i den sista omgången.

Det trots att matchen i S:t Petersburg på måndagskvällen först såg ut att bli allt annat än en nagelbitare.

Den första halvleken var händelsefattig, även om både Ryssland och Egypten lyckades skapa några farliga lägen. Men efter pausvilan kom värdnationen igång – ordentligt.

Ahmed Fathy stod för VM-turneringens totalt femte självmål då han styrde in bollen i egen kasse i början av den andra halvleken. I den 59:e minuten stod Denis Tjerysjev för sitt tredje mål för turneringen då han styrde in 2–0. Tre minuter senare punkterade Artiom Dzyuba matchen då han pangade in 3–0.

Glädjen i S:t Petersburg var total. Men Egypten hade inte gett upp.

Med knappa 20 minuter på klockan revs Egyptens absoluta superstjärna Mohamed Salah omkull alldeles vid gränsen till straffområdet, men domaren dömde frispark.

Efter videogranskning pekade domaren ändå på straffpunkten – och Salah hade inga som helst problem att reducera matchen till 1–3.

Men närmare än så kom inte Salahs Egypten.

Ryssland tar med andra ord sin andra raka seger i hemma-VM och kommer troligen att göra upp om gruppsegern mot Uruguay under den sista gruppspelsomgången.