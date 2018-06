Svenska Teatern står inför en lång sparkur

Svenska Teatern i Helsingfors står inför en lång sparkur. Särskilt renoveringen av teaterhuset år 2012 och de stora musikalsatsningarna har lett till ett kumulativt underskott på 2,7 miljoner euro. Teatern har tvingats ta lån för att täcka förlusterna och försöker nu effektivera verksamheten.

- Det är klart att stämningen blir dämpad då man fattar svåra beslut, säger Joachim Thibblin. Han kan blicka tillbaka på ett arbetsdrygt första år som teaterchef.

Förra veckan stod det klart att fem anställda får lämna teatern, i och med de avslutade samarbetsförhandlingarna.

- Teatern har haft ekonomiska svårigheter till och från, det som nu är anmärkningsvärt är det stora skuldbelopp som teatern har samlat på sig, säger teaterns tidigare styrelseordförande Sten Palmgren.

Kristina från Duvemåla var populär men ledde till oväntade utgifter. Kristina från Duvemåla Bild: Svenska Teatern

Miljonunderskottet och skulderna beror framförallt på den dyrbara renoveringen av teaterhuset år 2012.

Storsatsningen Kristina från Duvemåla gick för fulla hus, men ledde till oväntade extrautgifter. Samtidigt har andra produktioner inte lockat publik i tillräckligt hög grad.

Medveten risktagning

Enligt Joachim Thibblin kan teatern efter samarbetsförhandlingarna minska sina kostnader med omkring 250 000 euro på årsnivå. Det är en bra början, men den nuvarande styrelsen vill att teatern ska kunna visa upp ett överskott, så att man ska kunna betala av på lånen.

Teaterledningen funderar nu på hur verksamheten kunde effektiveras och arbetet läggas om. Sedan gäller det att jobba mot en sundare ekonomi och lyckade produktioner, ett år i sänder.



Joachim Thibblin. Joachim Thibblin i sitt arbetsrum. Bild: Nina Sederlöf

Sten Palmgren medger att den tidigare ledningen tog medvetna risker i och med de påkostade produktionerna.

- Det var ett risktagande i förhoppning om att vinna någonting, säger Palmgren.

Hur tycker du att samarbetet fungerade med den dåvarande teaterchefen Johan Storgård?



- Nog fungerade det i regel bra, vi hade öppna diskussioner. Inte fanns det några stora problem, svarar Palmgren.

Johan Storgård är fortfarande verkställande direktör för teaterns dotterbolag Ace Production, som exporterar teaterns produktioner. Ace Production har också gått med förlust de senaste två åren.

Ingen krisstämning

Även om situationen är svår vill varken Sten Palmgren eller Joachim Thibblin tala om någon krisstämning.

I höst är det premiär för klassikern Chess och Thibblin litar på det kunnande som finns på teatern.



Svenska Teatern Bild: Yle / Johanna Grönqvist

- Vi har otroligt mycket resurser i det här huset och en fantastisk personal. Jag tror inte att publiken kommer att märka särskilt mycket av det här, the show must go on.

Tycker du att den tidigare styrelsen har tagit sitt ansvar för teaterns finanser?



- Jag har svårt att ta ställning till det som har hänt här före min tid. Jag analyserar nu situationen och vi gör de nödvändiga åtgärder som den nuvarande ledningen och styrelsen tycker att vi ska göra, svarar Thibblin.