Två enorma försvarsmissar sänkte Polen – Senegal uddamålet starkare i thrilleraktig VM-inledning

Ett självmål, en totalt omarkerad inhoppare och en klen tröst till nickmål. Där drabbningen mellan Senegal och Polen i ett nötskal. Till slut var det afrikanerna som fick en dröminledning på VM – slutresultatet stod 2–1 till senegaleserna.

Den polska mittbacken Thiago Cionek vill nog helst glömma matchen mot Senegal snabbt.

Efter en tillknäppt inledning på den första dusten någonsin mellan länderna var det Senegal som slog till först. Idrissa Gueye prövade på lyckan i ordens alla bemärkelser med ett till synes ofarligt distansskott – men bollen tog på Cionek och överlistade Juventus-keepern Wojciech Szczesny.

I början av den andra halvleken fick Polen sitt första riktiga jätteläge att kvittera matchen. Robert Lewandowski fick ansvara för att förvalta en frispark från farligt läge, men Khadim N'Diaye bjöd på en jätteräddning för sitt Senegal.

Polen pressade på – men det var Senegal som lyckades pressa in bollen igen.

M'Baye Niang hade plåstrats om vid sidan av planen och fick hoppa in exakt samtidigt som bollen skickades mot det polska målet.

Mittbacken Cionek missade helt att Niang löpte förbi honom och då också målvakten Szczesny misslyckades totalt med sin utrusning hade senegalesen inga problem alls med att föra in bollen.

– Ett märkligt mål, men fullt godtagbart, summerar referent Antti Koivukangas.

Med 2–0 på tavlan kunde Senegal med gott samvete parkera bussen – och Polen fick hacka på för hela slanten.

Med fem minuter kvar på klockan kom utdelningen då Grzegorz Krychowiak nickade in reduceringen efter en frispark. Men närmare än så kom inte polackerna.

Senegals seger är samtidigt den första afrikanska trepoängaren i VM-sammanhang i år. Senegal ligger nu på en delad förstaplats i grupp H tillsammans med Japan, som i sin tur slog Colombia med identiska siffror tidigare på tisdagen.