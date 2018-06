Stor brist på stödfamiljer

Karsein kaara saa MHL:n tehotiimin siivouksen!

Lapsiperhearkea, osa 398. Sinulla oli ennen auto, jonka kehtasi näyttää muillekin. Sitten tuli lapsia, ja nyt autosi näyttää siltä, että siellä on riehunut lauma villi-ihmisiä. Tuttua? Lähetä Marja Hintikka Livelle nyt kuva kaarasi karmeasta kohtalosta ja avaudu parilla sanalla siitä, miten näin on päässyt käymään - luvassa on maineen ja kunnian lisäksi MHL:n tehotiimin täydellinen siivous autollesi!