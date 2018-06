Suarez och Cavani kan slita Saudiarabien i stycken – Uruguay går för säkrat avancemang

Saudiarabiens prestation i VM-premiären lämnade en hel del att önska då man åkte på storstryk mot värdnationen Ryssland. I den andra gruppspelsmatchen hårdnar motståndet avsevärt och frågan är om inte den här gruppen är packad och klar redan ikväll klockan 20.00?

Uruguay – Saudiarabien, grupp A

Rostov Arena, Rostov vid Don, kl 18.00

Matchen sänds direkt i Yle TV2 och på Yle Arenan med referat på svenska av Antti Koivukangas tillsammans med expertkommentator Jessica Lagerblom.



Oscar Tabarez och de 23 spelarna i truppen såg alla invigningsmatchen mellan Ryssland och Saudiarabien. De vet vad som gäller. Nu gäller det ändå först och främst att gå ut och göra jobbet, och i ärlighetens namn skall det inte vara några problem.

Jose Maria Gimenez sena segermål mot ett numera redan eliminerat Egypten gav råg i ryggen och en rejäl dos självförtroende inför VM-fortsättningen. Uruguay är enligt alla tänkbara parametrar ett bättre lag än Saudiarabien.

Mycket bättre till och med.

Är det något Uruguay behöver få med sig från den stundande rejäla segern över VM:s sämsta lag är det att få igång supermålskyttarna Suarez och Cavani.



Med tanke på gruppfinalen mot Ryssland och en stenhård åttondelsfinal som väntar bakom hörnet kan det vara skillnaden mellan framgång och hemgång.

Efter risbastun mot Ryssland finns det nog ingen i fotbollsvärlden som längre ger hemskt mycket för detta Saudiarabien.

Juan Antonio Pizzi må ha gjort underverk med Chiles landslag men han borde vara MacGyver för att trolla fram en seger mot Uruguay.



Bild: /All Over Press

Det är oerhört svårt att se den smidige spanske landslagsanfallaren bevara hemskt mycket av det som fungerade i premiären, helt enkelt för att inget fungerade.

Saudiarabien kommer att stå på noll poäng tillsammans med Egypten inför nästa måndag och då spela för att undvika ett totalt magplask vid VM.

… en fotbollsvärld följer med och funderar hur det egentligen är möjligt och ens tillåtet att Saudiarabien spelar VM samtidigt som nationer som Chile, Italien och Holland inte gör det.

… Saudiarabien gör mål. Ärligt talat. Jag ser det inte hända.

Efter tre säsonger i Boca Juniors var Rodrigo Bentancur redo för Europa. Flyttlasset gick till Juventus, som hade fixat rättigheterna till den idag 20-årige mittfältskrigaren in en tidigare spelaraffär med Carlos Tevez.

Efter en skaplig säsong med 20 matcher i Serie A i Turin är Bentancur definitivt redo att ta följande steg i utvecklingen. Han är stor, stark och flexibel rent taktiskt och förser Tabarez med en uppsjö av alternativ. Lite som en himmelsblå schweizisk fickkniv.

Han har än så länge inte öppnat målkontot i landslaget, men i ärlighetens namn hör det inte heller till kärnuppgifterna i ett lag som har Edinson Cavani och Luis Suarez längst fram.

Men håll ögonen uppe för Bentancur om och när Saudiarabien går för en snabb omställning. Han är den där långa snubben som sannolikt bryter med första beröringen, frispelar en ytter med andra och sen tyst återgår till sin position. Klass, helt enkelt.

I en grön massa av mediokra prestationer i matchen mot Ryssland stack väldigt få saker ut. I ärlighetens namn finns det oerhört lite potential i detta Saudiarabien för bländande individuella prestationer överhuvudtaget.

OM Saudiarabien ens skall vara i närheten av att ta poäng måste målvaktsspelet lyckas.