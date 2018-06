10 tips som gör din arena bättre - visste du det här om Yle Arenan

Arenan får hela tiden nya egenskaper och som användare kan det vara svårt att hänga med. Här kommer därför en lista i tio punkter med några av de egenskaper du kan ha nytta av när du tittar eller lyssnar på Arenan.

1. Fortsätt titta eller lyssna där du slutade senast

När du är inloggad med ditt Yle-konto på Arenan kan du fortsätta titta eller lyssna där du blev senast. Ifall du använder Arenan på din dator har du din egen lista med program du lämnat på hälft uppe till höger i webbläsaren. Genom att klicka på Fortsätt-knappen öppnar sig en lista med alla de program du lämnat på hälft. Du ser också hur mycket du hunnit lyssna eller titta på av programmet så du lättare kan välja vad du vill fortsätta lyssna eller titta på just nu.

I mobilappen finns menyn med de program du har på hälft överst i Mina-vyn. Du ser allt du har på hälft genom att klicka på Alla-länken. I smart-tv-apparna finns Fortsätt-listan som en skild lista i appens första sida.

I en webbläsare och i Arenan-apparna hittar du alla de program du har på hälft under rubriken "Fortsätt" föutsatt att du är inloggad med ditt Yle-konto. En skärmdump från Arenan som visar hur man kan fortsätta spela upp program där man blev. Bild: Yle

2. Spola bakåt i direktsändningar

Du kan spola bakåt i direktsändningarna på Arenan. Det här gäller både för tv-kanalernas sändningar på Arenan (Yle Fem, TV1, TV2 och Yle Teema) och sändningar som endast visas på Arenan. I tv-sändningarna kan du spola bakåt fyra timmar.

Det här kan vara praktiskt om du till exempel missat TV-nytt klockan 19.30, men är hemma klockan 20 eller om du missat starten i en fotbollsmatch du vill se. Du kan lätt spola bakåt i sändningen via den lilla boll som markerar sändningen i det öppna videofönstret.

I sändningar som bara sänds på Arenan är det möjligt att spola bakåt max två timmar, med det förbehåll att när direktsändningen tar slut så försvinner den från Arenan. Tipset här är att snabbspola så du hinner i kapp och hinner se det program du vill se till slut.

Möjligheten att spola bakåt finns i Arenans webbversion och i apparna för iOS och Android. Möjligheten är på kommande till smart-tv-apparna senare.

Genom att flytta på den lilla bollen i rutan kan du spola bakåt i direktsändningar på Arenan i din webbläsare eller app. Skärmkapning från Yle Arenan som visar hur man kan spola bakåt i direktsändningar. Bild: Yle

3. Välj ljudkälla - svenska, finska eller andra språk då de finns

I sändningar som bara sänds på Arenan går det att välja olika språk ifall de finns tillgängliga. Många sportsändningar refereras på både svenska och finska och då hittar du de olika referaten via ljudsymbolen nere till höger i videofönstret. Den här möjligheten att välja språk finns i Arenans webbversion och i apparna för iOS och Android.

För direktsändningar som har flerljud kan man välja vilket språk man vill följa med. Valet sker nere till höger via ikonen med ljudvågor. Moniääni Yle Areenassa.

4. Arenan påminner dig då det finns ett nytt avsnitt i din favoritserie

När du är inloggad med ditt Yle-konto i Arenan-appen i mobilen får du tillgång till Arenans påminnelser. Du kan be Arenan skicka dig en påminnelse genom att klicka på den lilla klocka som syns vid den serie du gillar.

När du gjort det får du en påminnelse då ett nytt avsnitt finns att lyssna eller titta på. Vill du inte längre ha påminnelsen får du bort den genom att öppna serien i fråga och klicka på klocksymbolen en gång till.

Du kan via Arenan-appen beställa påminnelser om när det kommer nya avsnitt av dina favoritprogram. Skärmkapning som visar hur man kan favoritmärka program i Arenan-appen.

5. Välj textningsspråk

En stor del av programmen på Arenan textas till både svenska och finska. Du får fram de olika textningsalternativen i appen, i din webbläsare eller i din smart-tv genom att trycka på den lilla TXT-symbolen nere till höger i bildrutan.

Textningarna är än så länge i rätt hög utsträckning knutna till om ett program har sänts på tv. Alla de program som sänds eller har sänts på Yle Fem har svensk text, liksom alla de program som sänds på Yle Teema fram till klockan 22. Det är en hel del dokumentärer, filmer och icke engelskspråkiga serier. Därutöver textas några serier och filmer samt dokumentärer som sänds på de andra tv-kanalerna, och en del av de program som endast visas på Arenan.

I mobilen och i din webbläsare kan du också justera textstorleken.

På bilden visas hur man justerar storleken på textningen. De övriga inställningarna görs via samma knapp. Skärmkapning som visar hur man kan justera storleken på textningen i Arenan. Bild: Yle

6. Kommer det här programmet till Arenan?

I Arenanapparna och webbläsaren finns programguider med alla program Yle har på sina tv- och radiokanaler. I programguiderna hittar du också info om ett program är på kommande till Arenan eller om det redan finns där.

Ifall det finns en liten turkos uppspelningssymbol framför ett radio- eller tv-program i guiden så finns programmet redan på Arenan. Ifall symbolen är grå betyder det att programmet är på kommande till Arenan.

Ifall symbolen saknas betyder det att programmet inte kommer att finnas på Arenan efter sändning. Alla sändningar kan ändå ses eller höras via Arenan direkt då de sänds på radio eller tv.

skärmdump med bilder på tv-tablå

7. Anpassa bildkvaliteten till den nätuppkoppling du har

Bildkvaliteten kan vara ett problem framförallt om du tittar på videoinnehåll över ett mobilnät. Eftersom mobilnätets hastighet kan variera kan bilden hacka. Arenan väljer automatiskt en bildkvalitet som är anpassad till din nätuppkopplings hastighet, men det här kan du justera.

I Arenan-appen i Android justerar du inställningarna genom att klicka på (...) uppe till höger i spelaren.

Använder du Arenan i en webbläsare kommer du åt att justera bildkvaliteten via kugghjulet nere till höger i bildrutan. De alternativ du erbjuds beror dels på vad din uppkoppling kan hantera, dels på i vilken kvalitet innehållet har publicerats på Arenan.

I webbläsaren justerar du bildkvaliteten genom att klicka på det lilla kugghjulet nere till höger i bildrutan. en skärmdump på Arenan med ett kugghjul som visar var man kan justera bildkvalitet

8. Embedda innehåll från Arenan på din egen webbplats

En del av innehållet på Arenan är möjligt att embedda på webbplatser utanför Yle. Det gäller innehåll som Yle innehar alla rättigheter till, i praktiken i huvudsak innehåll som Yle själv har producerat.

Du vet att ett innehåll kan embeddas ifall det har en > -symbol i videofönstret. Genom att klicka på symbolen får du upp embeddningskoden som du kan kopiera in exempelvis i en blogg. När visningstiden på Arenan har gått ut går programmet inte längre att spela upp på en utomstående webbplats.

Här listas alla tv-program som är nedladdningsbara.

Du kan bädda in programmet i dina egna webbsidor ifall rättigheterna tillåter det. Skärmkapning som visar hur man hittar embeddningskod för program på Arenan. Bild: Yle

9. Ladda ner material från Arenan till din egen apparat

Om du använder Arenan i en webbläsare har du möjlighet att ladda ner material till din egen maskin, vilket ger dig möjlighet att titta eller lyssna också utan nätuppkoppling. Ifall ett innehåll är nedladdningsbart hittar du en symbol och texten “Ladda ner” i rutan.

Det är inte tillåtet att återpublicera Yles material på någon annan plattform. Huruvida ett program är nedladdningsbart hänger ihop med de rättigheter Yle har. Idag är det främst innehåll producerat av Yle, särskilt audioinnehåll, som kan laddas ner.

Här hittas alla svenskspråkiga nedladdningsbara radioprogram.

Du kan ladda ner program för ditt eget bruk ifall rättigheterna tillåter det. Skärmkapning visar knappen där man kan ladda ner media från Yle Arenan. Bild: Yle

10. Länka till ett exakt ställe i programmet

Ibland kanske du vill dela med dig av ett innehåll på Arenan, kanske en intressant intervju mitt i ett långt program. Det här kan du göra genom att själv göra små förändringar i programmets webbadress.

Gör i så fall så här:

Leta upp det ställe i programmet du vill länka till och kolla upp hur långt inne i programmet det är, exempelvis 3:20. Du ser tiden nere till vänster i uppspelningsfönstret. Förvandla därefter tiden till sekunder. I vårt exempel är 3:20 vilket ger 200 sekunder. Ta programmets adress (exempelvis arenan.yle.fi/1-4423015) och klistra in följande: ?seek=200 . Nu har du adressen arenan.yle.fi/1-4423015?seek=200 vilket för dig rakt in Naturväktarna, tre minuter och 20 sekunder in i programmet.