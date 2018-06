Blågröna alger i havet för första gången för sommaren – iakttagelser på olika håll i Åbolands skärgård

Enligt Finlands miljöcentral Syke och NTM-centralen i Egentliga Finland har blågröna alger påträffats i havet för första gången för sommaren. Alger finns i vattnen vid Aspö och Nåtnäsholmen i Pargas.

Enligt NTM-centralen har algblomningen kommit igång på allvar i Sydvästra Finland.

Blågröna alger har påträffats utanför Nåtnäsholmen i Pargas samt på olika håll i Nystad och Rimito.

Enligt Finlands miljöcentral Syke har alger i sin tur påträffats vid Aspö i Skärgårdens nationalpark.

NTM-centralen uppger att det här är första gången för sommaren som blågröna alger påträffats i havet.

Enligt Syke har blågröna alger också dykt upp vid stränder i Jakobstad och Lovisa.

Miljöcentralen påpekar att havstemperaturen fortfarande ligger under 15 grader vilket i kombination med det utlovade svala vädret under midsommarhelgen tyglar in algblomningen.

Både Syke och NTM-centralen uppmanar allmänheten att rapportera algiakttagelser till det så kallade Insjö och havwiki-systemet.

Miljöcentralen påpekar att platser med riklig algblomning också ska rapporteras till de lokala hälsomyndigheterna.

Iakttagelser i Sydvästra Finland kan också rapporteras till NTM-centralen per telefon till numret 0295 022 530.