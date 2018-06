Dunderblunder av Caballero – Kroatien krossade Argentina

Argentina är nära katastrof i fotbolls-VM. Matchen mot Kroatien blev ett fiasko och i alla fall målvakten Wilfredo Caballero kommer att se mardrömmar.

Argentinas avancemang från gruppskedet ligger inte längre i egna händer efter att laget förlorade med 0–3 mot Kroatien. En av VM:s förhandsfavoriter har bara en poäng efter två matcher och nu är risken stor att turneringen tar slut i förtid.

Kroatien toppar grupp D med två segrar på två matcher och har säkrat en biljett till åttondelsfinalerna.

Gruppens övriga nationer Nigeria och Island spelar sina andra matcher då lagen möts imorgon. För att Argentina ska ha chanser att ta sig vidare får Island inte vinna.

Efter det måste Argentina givetvis klara av att vinna sin sista gruppspelsmatch mot Nigeria på tisdagen.

Den första halvleken bjöd inte på några fullträffar även om bägge lagen var rätt så nära men efter paus kom man äntligen igång med målskyttet.

Argentina var inte alls långt ifrån att ta ledningen men efter en sumpad chans av Sergio Aguero hände det plötsligt märkliga saker i den andra ändan.

Argentinas målvakt Wilfredo Caballero gav turneringens minst lyckade passning då han lobbade bollen åt en lättpressande Ante Rebić. Den kroatiske anfallaren tackade för gåvan och smällde en volley bakom ryggen på Caballero då 53 minuter spelats.

Efter en dryg timmes spel var Argentina riktigt nära en kvittering men varken Maximiliano Meza eller Lionel Messi lyckades sätta bollen i mål från nära håll.

Och det blev aldrig några argentinska mål i den här matchen. Istället blev det en mardröm för Messi och sällskapet då Kroatien smällde in ytterligare två bollar.

Först framme var Luka Modrić som pangade in ett fantastiskt distansskott då 80 minuter spelats och i slutstunderna slog Ivan Rakitić in 3–0.